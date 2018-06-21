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Два предприятия, которые проверяет НАБУ, пытаются монополизировать рынок, – промышленники

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Александр Каленков
Александр Каленков / ukranews.com

По словам Каленкова, закрытие импорта может привести к падению производств на металлургических предприятиях .

Предприятия "Сумыхимпром" и "Восточный ГОК", инициировавшие расследование по импорту серной кислоты, результатом которого может стать монополизация рынка, а также крах металлургической отрасли Украины, являются объектами расследований практически всех контролирующих органов. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Практически все контролирующие органы, прокуратура, НАБУ проводят расследование на этих предприятиях. На "Сумыхимпром", на "Восточный ГОК". Это, кстати, еще одна причина, почему поставки с этих предприятий нестабильные, это нас не удовлетворяет", – заявил Каленков.

По словам главы объединения промышленников, данные два украинских производителя не способны удовлетворить потребности в серной кислоте металлургические предприятия по причине нехватки цистерн для перевозки этого вида сырья, а также из-за того, что этот продукт является лишь побочным для них.

"Эти же предприятия-заявители производят основной вид продукции, минеральные удобрения и другие виды продукции из серной кислоты, и только небольшая часть, 4%-8% серной кислоты поступает на внутренний рынок. Не имея возможности обеспечить внутренний рынок, эти предприятия совершенно искусственно, с подачей заявления о возбуждении спецрасследования, решили этот украинский рынок закрыть", – заявил Каленков.

По словам Каленкова, закрытие импорта может привести к падению производств на металлургических предприятиях и, как следствие, к потере валютной выручки Украины, росту курса доллара.

Теги: Финансы металургия НАБУ імпорт
Источник: 24 Канал
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