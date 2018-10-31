Два украинских банка потеряли свои лицензии
Национальный банк Украины отозвал у банков "Центр" и "ВиЕс Банк" банковские лицензии и генеральные лицензии на осуществление валютных операций.
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Решение принято в связи с реорганизацией банков путем присоединения к другим банкам: банка "Центр" к "МТБ Банке", "ВіЕс Банк" к "ТАСкомбанку".
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Отмечается, что реорганизация проведена по упрощенной процедуре в соответствии с требованиями Закона Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".
Напомним, 14 августа стало известно, что поглощенный "ТАСкомбанком" "ВіЕс Банк" (Львов) закроет 32 отделения в период по 12 октября.
Источник: 24 канал
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