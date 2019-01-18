Движение по зеленой ветке Киевского метро ограничено: известно, какие станции не работают
В Киеве станции метро "Лукьяновская", "Дорогожичи" и "Сырец" закрыта на вход и выход. Причина – поломка поезда на станции Кловская.
Об этом сообщила пресс-служба киевского метрополитена в своем Twitter.
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Отмечается, что движение по зеленой ветке метро на данный момент осуществляется только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот".
Станции "Дорогожичи" и "Сырец" и "Лукьяновская" не работают для пассажиров. Поломка поезда,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе метрополитена отметили, что об открытии движения в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Вследствие поломки поезда, движение по зеленой ветке киевского метро ограничено
Источник: 24 Канал
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