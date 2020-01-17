Двое мужчин на такси похитили платежный терминал: фото и видео задержания

Во Львове полиция поймала таксиста, который ночью вместе с сообщником украл платежный терминал. Похищенное мужчины сразу загрузили в машину и скрылись.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что очевидцы дали ориентировку на автомобиль с надписями одной из фирм, занимающейся перевозкой.

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Копы остановили подозрительную машину, в ней обнаружили пассажира и водителя, которого лишили прав за вождение под действием наркотиков и который проходил по нескольким кражам в разных отделах полиции.

В салоне машины правоохранители также нашли соответствующие инструменты. Сам же терминал злоумышленники выбросили в парке, как только забрали оттуда деньги.

"Ориентировочно в 3 часа экипажем было обнаружено транспортное средство, которое подпадало под ориентировку. При поверхностном осмотре данного транспортного средства были выявлении инструменты, которыми осуществлялись данные противоправные действия. Два человека признались в совершении уголовного преступления", – рассказал командир роты ТОР патрульной полиции Львовщины Александр Федорчук.

Смотрите фото патрульной полиции:

Смотрите видео: задержание таксиста с сообщником