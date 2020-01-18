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      Двое нацгвардейцев сделали предложение своим возлюбленным во время присяги: милое видео

      28 Читати новину українською
      Нацгвардеец сделал предложение любимой / 24 канал

      В Харькове прямо во время присяги двое нацгвардейцев сделали предложение любимым. Девушки выдержали несколькоминутную паузу и согласились.

      Во время церемонии 43 мужчины приняли присягу и стали нацгвардейцами. Это уже пятая и последняя присяга осеннего призыва.

      Интересно: Как сделать предложение любимой: необычные и оригинальные идеи

      В процессе действа двое парней – Максим и Дмитрий – решили сделать предложение своим возлюбленным. Обе девушки – Дарья и Виктория – согласились. Пары как можно быстрее хотят обсудить даты свадьбы, ведь следующие полтора года парней ждет служба.

      осввідчення нацгвардійці
      Максим и Дарья

      освідчення нацгвардійців
      Виктория и Дмитрий

      Смотрите фото, как нацгвардейцы сделали предложение во время присяги

      К слову, в прессе уже шутят, что скоро признание на плацу придется вводить в торжественную программу присяги, ведь все больше бойцов решаются совместить этих два важных для них события.

      В Национальной гвардии, на самом деле, за осенний призыв это уже больше десяти признаний в любви, а в нашей бригаде – это второй случай,
      – рассказала офицер группы информации 5-й Слобожанской бригады НГУ Диана Красникова.

      Видео: двое нацгвардейцев сделали предложение любимым во время присяги

       

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      18 января
      1052
      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Отношения Семья Новости Харькова Нацгвардія
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