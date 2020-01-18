Двое нацгвардейцев сделали предложение своим возлюбленным во время присяги: милое видео
В Харькове прямо во время присяги двое нацгвардейцев сделали предложение любимым. Девушки выдержали несколькоминутную паузу и согласились.
Во время церемонии 43 мужчины приняли присягу и стали нацгвардейцами. Это уже пятая и последняя присяга осеннего призыва.
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В процессе действа двое парней – Максим и Дмитрий – решили сделать предложение своим возлюбленным. Обе девушки – Дарья и Виктория – согласились. Пары как можно быстрее хотят обсудить даты свадьбы, ведь следующие полтора года парней ждет служба.
Максим и Дарья
Виктория и Дмитрий
Смотрите фото, как нацгвардейцы сделали предложение во время присяги
К слову, в прессе уже шутят, что скоро признание на плацу придется вводить в торжественную программу присяги, ведь все больше бойцов решаются совместить этих два важных для них события.
В Национальной гвардии, на самом деле, за осенний призыв это уже больше десяти признаний в любви, а в нашей бригаде – это второй случай,
– рассказала офицер группы информации 5-й Слобожанской бригады НГУ Диана Красникова.
Видео: двое нацгвардейцев сделали предложение любимым во время присяги
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