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      Двух полицейских осудили на 5 лет за взяточничество

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      Двух полицейских осудили на 5 лет за взяточничество
      Двух полицейских осудили на 5 лет за взяточничество / Фото из открытых источников

      В Одессе осудили двух экс-работников Киевского райотдела полиции города за вымогательство и получение взятки.

      Бывших правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы, говорится в приговоре суда.

      Читайте также: Трагедия 2 мая в Одессе: в полиции обнародовали результаты расследования

      В 2015 году правоохранители вместе с гражданским агентом задержали 18-летнего местного жителя. Они требовали под угрозой ареста за покупку наркотиков взятку в размере 500 гривен.

      Экс-полицейские отрицали свою вину. Однако их сообщник признал вину и во время допроса дал показания.

      Взяточников приговорили к 5 годам лишения свободы, а их подельнику за обличительные показания суд смягчил наказание до 17 тысяч гривен штрафа.

      К слову, со 2 мая начинают действовать штрафы за нелегальное использование символов и названия Национальной полиции. Так, за нарушение этого закона предусмотрен штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривен.

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      Теги: Новости Украины Деньги Судьи Новости Одессы Коррупция Криминальные новости Полиция
      Источник: 24 канал
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