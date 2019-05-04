Двух полицейских осудили на 5 лет за взяточничество

В Одессе осудили двух экс-работников Киевского райотдела полиции города за вымогательство и получение взятки.

Бывших правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы, говорится в приговоре суда.

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В 2015 году правоохранители вместе с гражданским агентом задержали 18-летнего местного жителя. Они требовали под угрозой ареста за покупку наркотиков взятку в размере 500 гривен.

Экс-полицейские отрицали свою вину. Однако их сообщник признал вину и во время допроса дал показания.

Взяточников приговорили к 5 годам лишения свободы, а их подельнику за обличительные показания суд смягчил наказание до 17 тысяч гривен штрафа.

К слову, со 2 мая начинают действовать штрафы за нелегальное использование символов и названия Национальной полиции. Так, за нарушение этого закона предусмотрен штраф, который составляет от 17 до 34 тысяч гривен.