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Двух украинских предпринимателей оштрафовали за незаконную продажу книг из РФ

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Двух украинцев оштрафовали за продажу книг
Двух украинцев оштрафовали за продажу книг / gx.net.ua

Двух предпринимателей оштрафовали за распространение без соответствующего разрешения российской издательской продукции в Харькове и Киеве.

Об этом сообщил Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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"При осуществлении мероприятий Госкомтелерадио по выявлению и пресечению незаконной реализации книжной продукции, завезенной из Российской Федерации без разрешительных документов, административно-хозяйственные санкции применены к субъектам хозяйствования ФЛП Чернышеву Ю.И. (город Харьков) и ФЛП Медведеву А.В. (Киев)", – говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.

Книги, которые распространяли без разрешительных документов, изъяты из оборота, а на каждого субъекта хозяйствования наложен штраф в размере 37 тысяч 230 гривен. Если предприниматели повторно нарушат действующее законодательство, сумма штрафа составит 186 тысяч 150 гривен.

В пятницу, 31 августа, уполномоченные должностные лица Госкомтелерадио составили 16 протоколов о наложении административно-хозяйственных штрафов. Общая сумма штрафных санкций составляет 595 тысяч 680 гривен.

Теги: Новости России Новости Украины Новости Киева Новости Харькова Книги
Источник: 24 Канал
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