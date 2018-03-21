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Джамала представила новую романтическую песню: видео

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Джамала представила новую песню
Джамала представила новую песню "Крылья" / Фото из открытых источников

Певица Джамала, которая скоро должна стать мамой, представила новый сингл "Крылья". Впервые его певица спела в эфире национального отбора на Евровидение-2018.

По словам Джамалы, ее новая композиция о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей.

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"Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно ложное и возвышает нас над другими. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые минуты, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, или это вера, ангел или любимый человек рядом", – рассказала певица о песне.

Напомним, недавно певица выпустила клип на песню "Ты любовь моя", которая звучит во время финальных титров украинского мультфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".

Смотрите видео к песне "Крылья"

Теги: LifeStyle Джамала Музыка
Источник: 24 Канал
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