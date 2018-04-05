Джастин Бибер похвастался торсом в татуировках: фото

Популярный канадский певец Джастин Бибер "забил" татуировками практически весь торс и руки. На тату изображены преимущественно звери.

24-летний Бибер подсчитал, что процесс создания рисунков на его теле занял более 100 часов. И не жалеет. Результат он показал в своем Instagram.

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"Если бы татуировки не болели, они были бы у каждого. Ну, может, не совсем у каждого! Более сотни часов тяжелого труда над моим телом, но я бы не хотел лишиться ни одного (тату)... Я очень люблю искусство и превратил в холст мое тело, и это так весело", – рассказал Джастин и добавил фото обнаженного торса.

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber) 4 Кві 2018 р. о 12:11 PDT

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber) 8 Бер 2018 р. о 10:47 PST

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber) 8 Бер 2018 р. о 10:49 PST

Напомним, сейчас у Бибера непростые времена в личной жизни – не так давоно его подловили за публичными страстными поцелуями с Селеной Гомес, как СМИ сообщили, они решили сделать паузу.