Офис генпрокурора сообщил о подозрении одному из бывших руководителей ГП "Одесский морской торговый порт". Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Детали дела

По данным следствия, экс-руководитель одного из подразделений госпредприятия заключил экономически невыгодные договоры. Это происходило в течение 2018 – 2019 годов.

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Договоры касались якобы предоставления услуг субъектам предпринимательской деятельности – передачу госимущества в пользование по заниженному тарифу. На самом деле передавали в постоянное аренду морские буксиры, которые находились в оперативном управлении порта.

Предприниматели использовали буксиры для оказания услуг по буксировке судовладельцам. При этом Одесский морской торговый порт мог сам предоставлять такие услуги на более выгодных условиях.

Вследствие ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей ГП "Одесский морской торговый порт" недополучил 142 миллионов гривен.

Продолжается досудебное расследование.



Экс-руководителю Одесского порта сообщили о подозрении / Фото СБУ

Обратите внимание! Важность расследования подобных преступных схем отмечал президент Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одесский филиал ГП "Администрация морских портов Украины".