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      Елена Зеленская хочет провести реформу питания в школах: что об этом говорит сама первая леди

      12 Читати новину українською
      Елена Зеленская / Инстаграм-страница Елены Зеленской

      Елена Зеленская в статусе первой леди намерена сосредоточить свою деятельность прежде всего на реформировании школьного питания. И для этого она планирует использовать иностранный опыт. На такой шаг повлияли рассказы детей о таракане, который может пробежать возле тарелки, или о просроченных блюдах, которые им подают в столовых.

      Как заметила жена украинского президента в комментарии ТСН, прежде всего она мечтает о государственном финансировании.

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      "Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть там будет больше финансирования", – пояснила первая леди.

      По ее словам, украинские школьники также поддерживают рацион питания с уменьшенным количеством углеводов .

      "В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа "Яблоко для ребенка". У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много", – добавляет она.

      Супруга президента Украины подчеркивает, дети все понимают и хотят перемен. А взрослые, к сожалению, не понимают, почему котлеты с кашей – для потребления ежедневно плохо. Поскольку, на следующий день, в рацион еще желательно добавить салатик.

      Кроме этой реформы, которую вместе с командой готовили полгода, Елена Зеленская имеет немало других планов: это и здоровье детей, и культурная дипломатия.

      Я хочу что-то делать ради гендерного равенства. Против эйджизма, меня очень интересует безбарьерность и доступ всех людей ко всем услугам. Это действительно большой объем работы, но совершенно разные направления, в каждом из которых есть и быстрые проекты, и долгосрочные,
      – подытожила украинская первая леди.

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      Ранее Елена Зеленская рассказывала, что не дает еду с собой ни мужу, ни 15-летней дочери. По ее словам, те имеют полноценный обед, и именно это она одобряет.

      "Танцы со звездами 2019" 14 выпуск: грандиозный финал шоу
      24 ноября
      550
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Президент Украины Семья Здоровое питание Учеба Образование Елена Зеленская Новости Украины Новости политики
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