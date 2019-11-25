Елена Зеленская хочет провести реформу питания в школах: что об этом говорит сама первая леди

Елена Зеленская в статусе первой леди намерена сосредоточить свою деятельность прежде всего на реформировании школьного питания. И для этого она планирует использовать иностранный опыт. На такой шаг повлияли рассказы детей о таракане, который может пробежать возле тарелки, или о просроченных блюдах, которые им подают в столовых.

Как заметила жена украинского президента в комментарии ТСН , прежде всего она мечтает о государственном финансировании.

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"Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть там будет больше финансирования", – пояснила первая леди.

По ее словам, украинские школьники также поддерживают рацион питания с уменьшенным количеством углеводов .

"В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа "Яблоко для ребенка". У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много", – добавляет она.

Супруга президента Украины подчеркивает, дети все понимают и хотят перемен. А взрослые, к сожалению, не понимают, почему котлеты с кашей – для потребления ежедневно плохо. Поскольку, на следующий день, в рацион еще желательно добавить салатик.

Кроме этой реформы, которую вместе с командой готовили полгода, Елена Зеленская имеет немало других планов: это и здоровье детей, и культурная дипломатия.

Я хочу что-то делать ради гендерного равенства. Против эйджизма, меня очень интересует безбарьерность и доступ всех людей ко всем услугам. Это действительно большой объем работы, но совершенно разные направления, в каждом из которых есть и быстрые проекты, и долгосрочные,

– подытожила украинская первая леди.

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