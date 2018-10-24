Елизавета II в кружевном платье устроила официальный прием: красноречивые фото
Британская королева Елизавета II устроила официальный прием в Букингемском дворце. На мероприятие Ее Величество пришла в кружевном платье, чем ошеломила всех гостей.
Пока принц Гарри и Меган Маркл находятся в международном турне по странам Содружества наций, королевская семья тоже выполняет свои обязанности. Так, герцоги Кембриджские устроили встречу с юными победителями премии Teen Hero Award. А вот королева Елизавета II решила сделать торжественный прием по случаю визита короля Нидерландов Виллема Александра и его очаровательной жены королевы Максимы.
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К гостям Ее Величество вышла в белом платье с кружевом. По этикету, наряды имел длинный рукав и скромный вырез. К платью королева Елизавета II подобрала светлую обувь на устойчивом каблуке, перчатки и сумочку. Для торжественного приема монарх надела одну из своих ценных корон и броши с лентой.
Елизавета II на торжественном приеме
Королева Елизавета ІІ
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Стоит отметить, что Ее Величество устроила пир по случаю приезда королевской четы. В торжественном мероприятии приняли участие и другие члены британской монархии, в частности, герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз с герцогиней Корнуольской Камиллой. Не обошли вниманием пир и британские чиновники. На встречу с королем и королевой Нидерландов пришли премьер-министр Тереза Мэй и министр иностранных дел Стивен Блок.
Торжественный прием в Букингемском дворце
Принц Уильям с Терезой Мэй
Стивен Блок сопровождал герцогиню Камиллу
Принц Чарльз с королевой Максимой
Кейт Миддлтон в украшениях принцессы Дианы
Волшебная Кейт Миддлтон в Лондоне
Все фото – Getty Images