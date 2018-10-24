Елизавета II в кружевном платье устроила официальный прием: красноречивые фото

Британская королева Елизавета II устроила официальный прием в Букингемском дворце. На мероприятие Ее Величество пришла в кружевном платье, чем ошеломила всех гостей.

Пока принц Гарри и Меган Маркл находятся в международном турне по странам Содружества наций, королевская семья тоже выполняет свои обязанности. Так, герцоги Кембриджские устроили встречу с юными победителями премии Teen Hero Award. А вот королева Елизавета II решила сделать торжественный прием по случаю визита короля Нидерландов Виллема Александра и его очаровательной жены королевы Максимы.

Читайте также: Елизавета II в волшебном наряде посетила торговый центр: фото

К гостям Ее Величество вышла в белом платье с кружевом. По этикету, наряды имел длинный рукав и скромный вырез. К платью королева Елизавета II подобрала светлую обувь на устойчивом каблуке, перчатки и сумочку. Для торжественного приема монарх надела одну из своих ценных корон и броши с лентой.



Елизавета II на торжественном приеме



Королева Елизавета ІІ

Читайте также: Кейт Миддлтон в дорогостоящей тиаре принцессы Дианы появилась на приеме: фото

Стоит отметить, что Ее Величество устроила пир по случаю приезда королевской четы. В торжественном мероприятии приняли участие и другие члены британской монархии, в частности, герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз с герцогиней Корнуольской Камиллой. Не обошли вниманием пир и британские чиновники. На встречу с королем и королевой Нидерландов пришли премьер-министр Тереза Мэй и министр иностранных дел Стивен Блок.



Торжественный прием в Букингемском дворце



Принц Уильям с Терезой Мэй



Стивен Блок сопровождал герцогиню Камиллу



Принц Чарльз с королевой Максимой



Кейт Миддлтон в украшениях принцессы Дианы



Волшебная Кейт Миддлтон в Лондоне

Все фото – Getty Images