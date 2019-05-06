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      Email Marketing Day: бесплатная онлайн-конференция

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      Email Marketing Day: бесплатная онлайн-конференция

      В 2019 уже никто не скрывает email-маркетинг – а просто правильно использует этот инструмент для привлечения клиентов и увеличения продаж.

      И если вы, как и мы, считаете, что email-маркетинг был и остается главным каналом для лидогенерации - это мероприятие для вас.

      17 мая, в 10:00 присоединяйтесь к бесплатной онлайн-конференции - Email Marketing Day, которую организует Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts.

      Пора расставить все точки на "і" и доказать, что email-маркетинг в хороших руках - это прекрасный инструмент, который принесет большую пользу для бизнеса и значительно поднимет продажи.

      Что вас ждет на конференции?

      • 14 докладов с практическими примерами, кейсами и личным опытом;
      • 8 часов полезной информации;
      • возможность задать спикеру вопросы в чате;
      • бонусы и плюшки от организаторов и партнеров.

      Вы услышите доклады от настоящих профессионалов своего дела, которые расскажут все о трендах, приемах и методах проведения эффективных рассылок.

      Кто спикеры? Антон Воронюк (WebPromoExperts), Александр Рысь (SendPulse), Галина Панасюк (Busfor), Елена Мельон (Kasta), Екатерина Гречко (LivePige), Дарья Иванова и многие другие известные специалисты отрасли.

      Для кого конференция?

      • для email-маркетологов;
      • для маркетологов и руководителей отдела маркетинга;
      • для владельцев бизнеса и руководителей компаний;
      • для представителей e-commerce.

      Мероприятие будет полезно всем, кто хочет научится использовать этот мощный инструмент для своих целей и задач.

      Из докладов вы узнаете:

      • актуальные тенденции email-маркетинга в 2019 году;
      • как собрать базу для рассылки и как с ней работать;
      • как сформировать лояльность через промо-письма;
      • как увеличить продажи с помощью email-рассылок и много другой полезной информации.

      Как стать участником? Участие бесплатное, вам всего лишь нужно предварительно зарегистрироваться. В день мероприятия на почту придет напоминание и ссылка на трансляцию.

      А для тех, кто не сможет быть в онлайне 17 мая — доступны к приобретению запись конференции и презентации. К тому же сейчас у вас есть шанс сэкономить и приобрести записи по early bird price. Поспешите!

      ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

      Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SendPulse

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      Теги: Новости Украины Новости Киева
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