ЕС не требует от Украины разрешить иностранцам покупать землю, – посол ЕС Маасикас

Евросоюз не ставит конкретных требований перед Украиной относительно рынка земель сельскохозяйственного назначения. В ЕС не требуют открыть рынок для иностранцев и связанных с ними компаний.

Новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде" отметил, что понимает, что "земельный вопрос" чувствительный для украинцев.

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Именно поэтому в ЕС не настаивают на том, каким должен быть рынок земли.

Посол отметил, что зарубежным инвесторам – в том числе тем, кто уже обрабатывает землю в Украине, – хотелось бы иметь такую ​​возможность.

Но повторюсь: мы не слепые и не глухие, мы понимаем, какие вопросы это вызывает. И со стороны ЕС такое требование отсутствует, мы этого не регулируем,

– подчеркнул дипломат.

По его словам, в Евросоюзе нет единого подхода к рынку сельскохозяйственных земель, в том числе о разрешении на их продажу иностранцам.

Поэтому ЕС не предусмотрел требований по земельной реформе в Соглашении об ассоциации с Украиной.

Что известно о законопроекте касательно рынка земли: коротко

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);

– не более 8% земли в области;

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.



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