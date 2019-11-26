17:42
26 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Няш-мяш" – украинский агент . Фекалии тушили авто в России
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 ноября
      Вести.UA: Очередная лажа от Мосийчука. Двойники "слуг народа"
      Вєсті.UA
      20:58, 25 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТЫ В ТБИЛИСИ НИКОЛАЙ КУЛЕБА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      ЕС не требует от Украины разрешить иностранцам покупать землю, – посол ЕС Маасикас

      9 Читати новину українською
      ЕС не требует от Украины разрешить иностранцам покупать землю / eurointegration.com.ua

      Евросоюз не ставит конкретных требований перед Украиной относительно рынка земель сельскохозяйственного назначения. В ЕС не требуют открыть рынок для иностранцев и связанных с ними компаний.

      Новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью "Европейской правде" отметил, что понимает, что "земельный вопрос" чувствительный для украинцев.

      Важно: Открытие рынка земли: Зеленский анонсировал ближайшие шаги власти

      Именно поэтому в ЕС не настаивают на том, каким должен быть рынок земли.

      Посол отметил, что зарубежным инвесторам – в том числе тем, кто уже обрабатывает землю в Украине, – хотелось бы иметь такую ​​возможность.

      Но повторюсь: мы не слепые и не глухие, мы понимаем, какие вопросы это вызывает. И со стороны ЕС такое требование отсутствует, мы этого не регулируем,
      – подчеркнул дипломат.

      По его словам, в Евросоюзе нет единого подхода к рынку сельскохозяйственных земель, в том числе о разрешении на их продажу иностранцам.

      Поэтому ЕС не предусмотрел требований по земельной реформе в Соглашении об ассоциации с Украиной.

      Что известно о законопроекте касательно рынка земли: коротко

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

      В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      – не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ);
      – не более 8% земли в области;
      – не более 0,5% земли в стране в целом.

      Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако это не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.


      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

      Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео

       

      ДТП с Кулебой: подробности о состоянии всех пострадавших
      сегодня
      5332
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Евросоюз Законодательство Рынок земли
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      сегодня , 17:30 Елітні авто та королівські маєтки: як живе головний лікар Львівської обласної лікарні
      Олександра Устінова 51
      Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      сегодня , 17:00 Путину уже и шантаж Донбассом не поможет
      Ель Мюрид 952
      Знакомьтесь, CTP: что надо знать о компании, которая купила землю вблизи Львова
      сегодня , 16:49 Знакомьтесь, CTP: что надо знать о компании, которая купила землю вблизи Львова
      91
      В "каталонской революции" вновь появился российский след
      сегодня , 15:01 В "каталонской революции" вновь появился российский след
      Борис Немировський 113
      11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      сегодня , 13:00 11 вещей базового гардероба, которые стоит иметь в шкафу: подсказки от стилиста
      Юлія Девда 1306
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук