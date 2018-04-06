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Еще одна страна ввела налог на сахар в безалкогольных напитках для бороться с ожирением у детей

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Великобритания вводит налог на сахар в безалкогольных напитках
Великобритания вводит налог на сахар в безалкогольных напитках / Фото из соцсетей

Чтобы решить проблему ожирения и кариеса у детей, Великобритания вводит налог на сахар в безалкогольных напитках. Нововведение начало действовать с 6 апреля.

Об этом сообщает AFP.

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"Британия в пятницу присоединилась к Франции, Норвегии и Мексике о введении налога на сахар в безалкогольных напитках в попытке решить проблему ожирения и кариеса у детей", – говорится в сообщении.

Отныне налог будет взиматься с напитков, содержащих более 5 граммов сахара на 100 мл воды. Чем выше процент сахара в напитке, тем выше будет сумма налога.

Как пишет Укринформ, самые продаваемые бренды, такие как Fanta, Ribena и Lucozade, уже уменьшили содержание сахара в своих продуктах, чтобы избежать налога, но Coca-Cola и Pepsi продолжат придерживаться тех же рецептов, содержащих более 10 граммов сахара на 100 мл.

Теги: Здоровье Великобритания
Источник: 24 Канал
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