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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Если бы украинские спортсмены шли в политику: курьезные рекламные билборды

      23 Читати новину українською
      Александр Усик тоже вскоре сможет баллотироваться в президенты
      Александр Усик тоже вскоре сможет баллотироваться в президенты

      В 2019 году Украина дважды будет переживать избирательный период. Сначала будут выбирать президента, а впоследствии и парламент.

      Украинские спортсмены тоже могут баллотироваться в президенты Украины (тем, которым исполнилось 35 лет), или же идти по мажоритарному округу в Верховную Раду. На сайте Tribuna.com опубликовали, как бы выглядели билборды украинских спортсменов, которые решили пойти в политику.

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      Теги: Курьезные новости Александр Усик Спорт
      Источник: 24 Канал
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