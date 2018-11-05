Если бы украинские спортсмены шли в политику: курьезные рекламные билборды
В 2019 году Украина дважды будет переживать избирательный период. Сначала будут выбирать президента, а впоследствии и парламент.
Украинские спортсмены тоже могут баллотироваться в президенты Украины (тем, которым исполнилось 35 лет), или же идти по мажоритарному округу в Верховную Раду. На сайте Tribuna.com опубликовали, как бы выглядели билборды украинских спортсменов, которые решили пойти в политику.
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