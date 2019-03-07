Если экспорт лома станет беспошлинным, 30 тысяч украинцев потеряют рабочие места, – Каленков

Отмена пошлин на вывоз металлолома из Украины будет иметь ряд негативных последствий для экономики Украины. Одна из них – потеря 30 тысяч рабочих мест, в основном, в металлургии.

Об этом заявил глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в прямом эфире телеканала "112 Украина".

По данным Каленкова, действие пошлины, которое длится уже два года, сыграло очень полезную роль для экономики Украины, и в частности, сумело восстановить работу металлургических предприятий.

"Мы можем вспомнить, что было до того, как начала действовать повышенная пошлина. Она действует уже на протяжении двух лет, а за год до ее повышения некоторые электрометаллургические предприятия стояли по 2-2,5 месяца", – заявил Каленков.

Кроме того, по словам Каленкова, в результате отмены пошлины удар будет нанесен и по смежным отраслям, таким образом, количество потерянных рабочих мест можно умножить на два.

По информации Каленкова, сегодня в мире все страны пытаются сохранить стратегическое сырье – лом внутри страны.

"Всеми правдами и неправдами страны, в которых есть металлургическая продукция, пытаются сохранить это сырье", – заявил глава объединения.

Ранее Верховная Рада проголосовала за продление действия пошлин на экспорт металлолома. Однако в парламенте было зарегистрировано решение об отмене данного решения.

По словам Каленкова, беспошлинный вывоз металлолома выгоден людям, которые занимаются вывозом этого вида сырья за границу.

"Это недобросовестные ломозаготовители, которым просто безразлично на чем зарабатывать. Получит от этого выгоду бюджет или не получит – им главное продать дороже", заявил Каленков.