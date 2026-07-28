Есть ли официальные данные о намерении Ирана бить ракетами по Украине: что говорят в ЦПД

В сети появились сообщения о якобы подготовке Ираном удара баллистическими ракетами средней дальности по территории Украины. Так, отдельные мониторинговые ресурсы заявили о вероятном запуске трех иранских ракет.

На фоне этих сообщений руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию.

Готовит ли Иран ракетный удар по Украине?

Коваленко заявил, что по состоянию на данный момент официальных данных о намерении Ирана нанести ракетный удар по Украине нет.

Пока нет официальных данных о намерении Ирана бить ракетами по Украине. Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть,

– подчеркнул Коваленко.

Накануне отдельные мониторинговые ресурсы сообщили о возможной подготовке Ираном запуска трех баллистических ракет средней дальности по Украине. Кроме того, ранее глава парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности публично угрожал ударами по Украине после атаки на судно в Каспийском море, в которой Тегеран обвинял украинскую сторону.

Также военные аналитики обращали внимание, что некоторые иранские баллистические ракеты, в частности Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, по своим заявленным характеристикам теоретически способны достигать территории Украины. В то же время, сам факт существования такого вооружения не свидетельствует о принятии политического или военного решения по его применению.

Отметим, что, несмотря на громкие заявления Ирана о возможных ударах по Украине, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что Тегеран вряд ли пойдет на реальную эскалацию . По его словам, за годы полномасштабной войны Украина уже приобрела значительный опыт противодействия баллистическим и крылатым ракетам, поэтому даже потенциальное появление иранских ракет не станет принципиально новой угрозой.

Маломуж подчеркнул, что у Украины есть возможности для ответа, в том числе с применением дальнобойных беспилотников и отдельных типов ракет. Он также предположил, что в случае обострения, Киев будет действовать в координации с США и другими партнерами, которые могут присоединиться к совместным проектам сдерживания Ирана. По мнению генерала, Тегеран не заинтересован в открытии еще одного фронта, поскольку сам находится под риском новых ударов со стороны США и их союзников.

В то же время он отметил, что воинственная риторика характерна для Корпуса стражей Исламской революции, который поддерживает тесные контакты с российскими спецслужбами и различными группировками на Ближнем Востоке. Малому же убежден, что даже если подобные угрозы будут звучать и дальше, перспектив реального ракетного удара Ирана по Украине пока он не видит.