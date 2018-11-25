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      "Евробляхеры" снова массово перекрывают дороги: фото и видео

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      "Евробляхеры" снова массово перекрывают дороги
      "Евробляхеры" снова массово перекрывают дороги / apostrophe.ua

      В воскресенье, 25 ноября, владельцы авто на иностранных номерах начали перекрывать дороги из-за вступления в силу законов №8487 и №8488, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

      Движение заблокировано на трассе Киев-Ковель-Ягодин ("Варшавка") в Любомле, Ковеле и у пропускного пункта "Ягодин", передает "Апостроф".

      Читайте также: Вступили в силу законы о "евробляхах": что изменилось

      Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что люди на границах перекрывают пропускные пункты: Раву-Русскую, Краковец, Устилуг, а также Ягодин.

      євробляхи
      Протесты "евробляхеров"

      євробялхи

      Владельцы "евроблях" перекрывают дороги

      євробляхи
      Протест

      "По словам людей: люди хотят понимания, что им сейчас делать, объяснений и путь, как все сделать правильно. Другие возмущены ситуацией и такими законами", –говорится в сообщении.

      Зинкевич также сообщил, что из-за перекрытия дороги перед пропускным пунктом Ягодин, что в Волынской области, на территорию таможни подъехало подкрепление пограничников.

      євробляхи

      Митинг владельцев авто на иностранных номерах

      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Чего требуют "евробляхеры"?
      С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владелец "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможивания авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

      Теги: Новости Украины Транспорт Авто Новости Львова протесты Законодательство Авто на еврономерах
      Источник: 24 Канал
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