"Евробляхеры" снова массово перекрывают дороги: фото и видео

В воскресенье, 25 ноября, владельцы авто на иностранных номерах начали перекрывать дороги из-за вступления в силу законов №8487 и №8488, которые легализуют завезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами.

Движение заблокировано на трассе Киев-Ковель-Ягодин ("Варшавка") в Любомле, Ковеле и у пропускного пункта "Ягодин", передает "Апостроф".

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Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook сообщил, что люди на границах перекрывают пропускные пункты: Раву-Русскую, Краковец, Устилуг, а также Ягодин.



Протесты "евробляхеров"

Владельцы "евроблях" перекрывают дороги



Протест

"По словам людей: люди хотят понимания, что им сейчас делать, объяснений и путь, как все сделать правильно. Другие возмущены ситуацией и такими законами", –говорится в сообщении.

Зинкевич также сообщил, что из-за перекрытия дороги перед пропускным пунктом Ягодин, что в Волынской области, на территорию таможни подъехало подкрепление пограничников.

Митинг владельцев авто на иностранных номерах

Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Чего требуют "евробляхеры"?

С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владелец "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможивания авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео