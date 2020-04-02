10:00
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Еврокомиссия разработала концепцию сохранения рабочих мест: что известно

      - Читати новину українською
      В ЕС пытаются избежать кризиса из-за коронавируса / Getty Images

      В Евросоюзе собираются внедрить новую концепцию укороченного рабочего дня, которая должна поддержать компании и сотрудников, что временно остались без работы из-за пандемии коронавируса в мире.

      Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что из-за коронавируса миллионы людей не могут ходить на работу, но в то же время они вынуждены покупать продукты и оплачивать счета, говорится на портале Евросоюза.

      Обратите внимание Как в европейских странах спасают экономику в условиях пандемии: видео

      Компании ЕС продолжают выплачивать зарплату работникам, даже в условиях, когда сейчас они не зарабатывают денег. Чтобы помочь в этой ситуации, Европа выдвигает новую инициативу с названием Sure – State-supported short-time work, то есть "краткосрочная работа при государственной поддержке".

      Какова цель концепции

      Цель концепции – помочь Италии, Испании и всем другим странам, которые получили тяжелый удар от коронавируса. По словам Урсулы фон дер Ляйен, программу основали на опыте успешного преодоления финансового кризиса 2008 года.

      Что предполагает концепция

      Компании не будут увольнять своих работников, а сохранять за ними рабочие места, даже если работникам придется выполнять меньший объем работы.

      Такая практика позволит "залатать дыры" в кошельках работников во время кризиса, предоставит им возможность платить за жилье и покупать необходимое.

      Это важно, чтобы немедленно перезапустить экономический двигатель Европы,
      – подытожила Урсула фон дер Ляйен.

      Концепция будет иметь положительный эффект для всей экономики. Компании и работники смогут вернуться к нормальному ритму работы сразу после завершения кризиса, когда вновь возрастет потребление и появятся новые заказы на продукцию.

      Из-за коронавируса тысячи людей по всему миру теряют работу. Мир стоит на пороге нового экономического кризиса, эпицентром может стать Италия.

      В целом количество инфицированных коронавирусом уже составляет 170 937 человек. Больше всего пострадали США, Италия и Испания.

      правда міфи коронавірус
      Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Еврокомиссия Работа Зарплата Мировой кризис 2020 Евросоюз Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:22 COVID-19 и фейки: чума раз в 100 лет и другие манипуляции
      Статті 2402
      сегодня , 07:20 Морги и похоронная индустрия США: как ухудшается ситуация с коронавирусом
      Статті 4958
      сегодня , 07:33 Доброе утро: яркая подборка приветствий
      Традиції 33715
      сегодня , 07:46 Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестов
      Новини України 3191
      сегодня , 09:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
      Інтернет 16713
      сегодня , 07:36 Украинские военные дали достойный отпор на Донбассе: оккупанты понесли потери
      Новини України 2306
      сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев
      Новини України 21251
      сегодня , 06:45 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
      Статті 18540
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      1 апреля , 23:30 Коронавирус захватил Россию: куда исчез Путин
      Іван Яковина
      1 апреля , 22:46 Высший совет правосудия преследует и травит честных судей: шокирующие примеры
      Роман Маселко
      1 апреля , 11:30 Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать
      Анастасія Манюхіна
      Залиште відгук