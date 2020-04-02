Еврокомиссия разработала концепцию сохранения рабочих мест: что известно

В Евросоюзе собираются внедрить новую концепцию укороченного рабочего дня, которая должна поддержать компании и сотрудников, что временно остались без работы из-за пандемии коронавируса в мире.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что из-за коронавируса миллионы людей не могут ходить на работу, но в то же время они вынуждены покупать продукты и оплачивать счета, говорится на портале Евросоюза.

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Компании ЕС продолжают выплачивать зарплату работникам, даже в условиях, когда сейчас они не зарабатывают денег. Чтобы помочь в этой ситуации, Европа выдвигает новую инициативу с названием Sure – State-supported short-time work, то есть "краткосрочная работа при государственной поддержке".

Какова цель концепции

Цель концепции – помочь Италии, Испании и всем другим странам, которые получили тяжелый удар от коронавируса. По словам Урсулы фон дер Ляйен, программу основали на опыте успешного преодоления финансового кризиса 2008 года.

Что предполагает концепция

Компании не будут увольнять своих работников, а сохранять за ними рабочие места, даже если работникам придется выполнять меньший объем работы.

Такая практика позволит "залатать дыры" в кошельках работников во время кризиса, предоставит им возможность платить за жилье и покупать необходимое.

Это важно, чтобы немедленно перезапустить экономический двигатель Европы,

– подытожила Урсула фон дер Ляйен.

Концепция будет иметь положительный эффект для всей экономики. Компании и работники смогут вернуться к нормальному ритму работы сразу после завершения кризиса, когда вновь возрастет потребление и появятся новые заказы на продукцию.

Из-за коронавируса тысячи людей по всему миру теряют работу. Мир стоит на пороге нового экономического кризиса, эпицентром может стать Италия.



В целом количество инфицированных коронавирусом уже составляет 170 937 человек. Больше всего пострадали США, Италия и Испания.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала