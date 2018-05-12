21:27
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Евровидение 2018: во время выступления представительницы Британии на сцену выбежал неизвестный

7097 Читати новину українською
Евровидение 2018: неизвестный выбежал на сцену
Евровидение 2018: неизвестный выбежал на сцену / Кадр из видео

Во время выступления представительницы Великобритании в финале песенного конкурса Евровидение 2018 на сцену выбежал неизвестный мужчина и выхватил микрофон у певицы.

12 мая в Лиссабоне продолжается финал песенного конкурса Евровидение 2018.

Смотрите онлайн: Евровидение 2018: онлайн-трансляция финала

8 и 10 мая в Лиссабоне состоялись полуфиналы Евровидения 2018. В целом 42 страны приняли участие в песенном конкурсе. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри, в финал прошло 20 конкурсантов.

Согласно правилам Евровидения 2018, за победу также поборются представители Португалии и стран-учредительниц конкурса – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии.

Во время выступления представительницы Великобритании в финале произошел неприятный инцидент. На сцену выбежал неизвестный мужчина, который выхватил микрофон у певицы и что-то прокричал. Вдогонку ему на сцену выбежали представители охраны и вывели мужчину со сцены.

Євробачення 2018 ВеликобританіяНеизвестный выбежал на сцену во время выступления представительницы Великобритании на Евровидении 2018Євробачення 2018 Великобританія
Евровидение 2018: неизвестный выбежал на сцену во время выступления представительницы Великобритании

На время пока SuRie была без микрофона ее бэк-вокалистки продолжали петь, а зал поддержал ее аплодисментами.

По правилам песенного конкурса после окончания выступлений всех участников представительница Великобритании сможет выступить еще раз.

Евровидение 2018: Великобритания – SuRie – Storm (смотрите видео выступления):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение Евровидение 2018 Великобритания Евровидение-2017 Скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 12 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук