Евровидение 2018: во время выступления представительницы Британии на сцену выбежал неизвестный

Во время выступления представительницы Великобритании в финале песенного конкурса Евровидение 2018 на сцену выбежал неизвестный мужчина и выхватил микрофон у певицы.

12 мая в Лиссабоне продолжается финал песенного конкурса Евровидение 2018.

Смотрите онлайн: Евровидение 2018: онлайн-трансляция финала

8 и 10 мая в Лиссабоне состоялись полуфиналы Евровидения 2018. В целом 42 страны приняли участие в песенном конкурсе. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри, в финал прошло 20 конкурсантов.

Согласно правилам Евровидения 2018, за победу также поборются представители Португалии и стран-учредительниц конкурса – Великобритании, Франции, Испании, Италии и Германии.

Во время выступления представительницы Великобритании в финале произошел неприятный инцидент. На сцену выбежал неизвестный мужчина, который выхватил микрофон у певицы и что-то прокричал. Вдогонку ему на сцену выбежали представители охраны и вывели мужчину со сцены.

Неизвестный выбежал на сцену во время выступления представительницы Великобритании на Евровидении 2018

Евровидение 2018: неизвестный выбежал на сцену во время выступления представительницы Великобритании

На время пока SuRie была без микрофона ее бэк-вокалистки продолжали петь, а зал поддержал ее аплодисментами.

По правилам песенного конкурса после окончания выступлений всех участников представительница Великобритании сможет выступить еще раз.

Евровидение 2018: Великобритания – SuRie – Storm (смотрите видео выступления):