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Евровидение-2019: назван город в Израиле, в котором состоится песенный конкурс

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Евровидение-2019
Евровидение-2019

Израильское правительство заявило, что международный песенный конкурс Евровидение-2019 скорее всего пройдет не в Иерусалиме, а в городе Тель-Авив.

В министерстве финансов заявили, что единственная площадка, которая соответствует стандартам конкурса Евровидение находится в Тель-Авиве. А именно один из павильонов городского Центра ярмарок. Об этом сообщает Arutz Sheva 7.

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Как ранее 24 канал рассказывал, официально конкурс Евровидение 2019 состоится в Израиле. Вместе с этим окончательное место проведения станет известно по итогам конкурса среди городов-претендентов, который проведут внутри страны.

Сейчас проходят переговоры между бродкастером Кан и ведомством по поводу финансирования мероприятия.

Ожидается, что на проведение Евровидения-2019 Израиль потратит от 16,6 до 22,1 миллиона долларов.

Напомним, 12 мая в португальском Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса Евровидение-2018.

По итогам финала, Нетта Барзилай получила 529 баллов (271 пункт – от жюри и 258 – от зрителей), что обеспечило ей победу на нынешнем Евровидении, которое состоялось в Лиссабоне.

Теги: Музыка LifeStyle Новости Израиля Евровидение
Источник: 24 Канал
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