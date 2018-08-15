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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Евровидение-2019 все же состоится в Израиле

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Нетта Барзилай победила в Евровидении-2018
Нетта Барзилай победила в Евровидении-2018 / Getty Images

Израиль выделил 12 миллионов долларов на проведение международного песенного конкурса "Евровидение-2019".

Ранее сообщалось о переносе Евровидения в другую страну из-за нехватки денег на его проведение, а также политизации конкурса. А 14 августа было последним сроком принятия решения сторонами.

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Как информирует местная газета The Jerusalem Post, министерство финансов страны и корпорация общественного вещания KAN таки договорились о выплате 12 миллионов евро в виде гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС).

Напомним, 12 мая в Лиссабоне прошел финал международного песенного конкурса Евровидение-2018. Тогда победила конкурсантка из Израиля – Нетта Барзилай с энергичной песней Toy.

Нетта Барзилай – TOY: смотрите клип победительницы Евровидения-2018

 

Теги: LifeStyle Музыка Новости Израиля Евровидение Евровидение 2018
Источник: 24 Канал
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