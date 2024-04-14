Первые украинские пилоты закончили обучение на F-16: осуществляли под руководством ВВС Британии

Оборонное ведомство Великобритании заявило о завершении обучения на истребителях F-16 первых пилотов из Украины. Его осуществляли под руководством ВВС Соединенного Королевства.

Ранее в сети уже показали десять наших летчиков, которые закончили тренировки на западных истребителях. В один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от российских войск.

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Завершение обучения для первых пилотов из Украины

Министерство обороны Великобритании в воскресенье, 14 апреля, на своей странице в соцсетях сообщило, что первые украинские пилоты уже закончили обучение. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Первые украинские пилоты, которые прошли интенсивную подготовку под руководством Военно-Воздушных сил Великобритании, завершили обучение,

– говорят там.

Отмечается также, что следующим этапом для наших летчиков станет прохождение обучения в другой стране, а именно – Франции.

Украинские пилоты на F-16 в Дании и США также завершают обучение

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш на брифинге в четверг, 11 апреля сообщил, что на завершающих этапах находится обучение пилотов, которые проходят подготовку в Дании и США. Они отрабатывают удары по малоразмерным целям.

Евлаш также ответил на вопрос, относительно сроков передачи Украине истребителей. По его словам, партнеры обсуждают эти вопросы за закрытыми дверями, а сроки не разглашаются

Когда и от кого Украина получит первые F-16