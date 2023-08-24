Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16, а Норвегия предоставит ракеты IRIS-T
Ряд стран уже начали поздравлять Украину с Днем Независимости и анонсировать свои подарки. В частности, Норвегия и Литва объявили о новых пакетах военной помощи.
Президент Зеленский во время совместной с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза пресс-конференции порадовал великолепной новостью. Португалия будет учить украинцев летать на F-16, передает 24 Канал.
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Приятное известие от португальских друзей
Глава государства заявил, что коалиция стран по обучению украинских пилотов на истребителях пополнилась еще одним членом. Португалия будет участвовать в подготовке наших пилотов и инженеров на самолетах F-16.
Мы также обсудили возможности для расширения оборонного сотрудничества, в частности по поставке Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования,
– отметил президент.
Кроме того, Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку Формулы мира и за участие в декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины.
Напомним, что ранее учить украинцев на F-16 вызывались Бельгия, Британия, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция. На днях к коалиции присоединилась и Греция.
Подарок от Норвегии
В то же время стало известно, что норвежцы также решили поздравить украинское государство с днем рождения. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Киев сообщил, что его страна предоставит Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, средства для разминирования, а также оборудование для ремонта критической электрической инфраструктуры.
Литва тоже не отстает
С годовщиной Независимости Литва приветствовала Украину очередным пакетом военной помощи на 41 миллион евро. В том пакете – то, что усилит украинские вооруженные силы в их противостоянии с россиянами. Речь идет о:
- боеприпасах к гранатометам Carl Gustaf;
- винтовках;
- радиолокационных комплексах морского наблюдения;
- боеприпасах калибра 5,56 мм;
- генераторах, антидронновых системах и т.п.
Кроме того, в рамках этого пакета Украине передадут пусковые установки для ракетных комплексов NASAMS.
F-16 для Украины
- 20 августа президент Зеленский побывал на авиабазах истребителей в Нидерландах и Дании, и вернулся домой с обещаниями, что у Украины будет F-16. Нидерланды готовы предоставить Украине 42 истребителя, а Дания – 19. Первые самолеты от Дании могут прибыть уже к Новому году.
- F-16 предоставят Украине после того, как ее пилоты завершат соответствующее обучение. 22 августа стало известно, что в Дании группа из восьми пилотов начала обучение на истребителях F-16.
- В США тем временем заявили о готовности принять участие в обучении украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские союзники не смогут подготовить нужное количество летчиков.
- В Воздушных силах оценили роль истребителей в войне. Там отметили, что ключ успеха на земле – превосходство в небе.