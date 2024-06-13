Зеленский призвал лидеров G7 увеличить количество учебных центров пилотов F-16

Владимир Зеленский принял участие в саммите "Группы семи", который сейчас проходит в Италии. Кроме всего прочего, президент обратился к лидерам стран "Большой семерки" с просьбой увеличить количество учебных центров для украинских пилотов-истребителей.

Владимир Зеленский призвал западные страны ускорить переход украинской армии на многоцелевые истребители F-16 и предоставить обещанную помощь вовремя. По его словам, партнеры вместе с Украиной должны сделать совершенным взаимодействие в конкретной помощи нашим воинам уже сейчас.

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Обучение пилотов F-16 – одна из главных задач

Как сообщил Зеленский, с каждым лидером "Большой семерки" обсуждается несколько вещей, которые максимально нужны Украине. По его словам, речь идет о ПВО, и прежде всего системы Patriot, способны сбивать все российские ракеты. Также, говорит президент, обсуждается украинская дальнобойность и возможность уничтожать российские самолеты там, где они есть, включая территорию самой России.

Президент отметил, что недавнее разрешение на применение западного оружия вне нашей территории для защиты Харькова и других городов укрепил нашу защиту против российских ударов. Хотя сейчас Украина все еще в поиске дополнительных Patriot.

Особое внимание же президент уделил истребителям F-16 и своевременной поставке обещанной помощи.

Я также прошу вас сделать все возможное, чтобы ускорить наш переход на F-16, что означает ускорение подготовки пилотов и увеличение количества учебных центров для пилотов. И у меня есть одно сообщение от наших военных – они благодарны за все пакеты военной поддержки, которые вы предоставили, и просят вас доставить их в Украину, нашим воинам как можно быстрее,

– обратился Зеленский к лидерам G7.

Украина готовится принимать F-16

Силы обороны пытаются ослабить вражескую противовоздушную оборону. Украинские защитники успешно наносят по ней удары перед получением истребителей F-16.

Руководительница оборонного ведомства Нидерландов 12 июня объяснила, что ее государство предоставит разрешение Украине поражать цели на российской территории из истребителей F-16 при условии соблюдения норм гуманитарного права.

Часть истребителей F-16, которые партнеры передадут Украине в рамках оборонной помощи, разместят на иностранных авиабазах. Сделают это с целью обезопасить самолеты от российских ударов.

В Воздушных силах Украины говорят, что с появлением западных самолетов эффективность оружия, которое изначально предназначалось для них, значительно возрастет. Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов подтвердил, что поступление F-16 повысит эффективность HARM, JDAM и других авиационных боеприпасов, которые сейчас используются.

Да и не F-16 единственными. 11 июня резидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для Украины готовят новую военную помощь. В частности нам могут передать боевые самолеты Mirage 2000, а также подготовить пилотов. Ранее стало известно, что Украина не получит истребителей Gripen от Швеции.

Италия Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Япония.