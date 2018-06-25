Фавориты чемпионата мира – Хорватия, Бельгия, Франция и Англия

Во враждебной нам стране России достиг экватора футбольный чемпионат мира. И уже определилось шесть из 16-ти участников 1/8 финала – Англия, Бельгия, Хорватия, Франция, Уругвай и Россия.

В интервью сайту 24 канала известный украинский тренер Олег Федорчук рассказал, почему так бледно пока выглядят большинство команд-фаворитов, кто из них выздоровеет, а кто на это не способен, почему не должны особенно захватывать четыре гола Криштиану Роналду и кто виноват в провале Польши.

На мой взгляд, все неудачи ожидаемых фаворитов можно было спрогнозировать, – говорит Олег Викторович. – Немцы выступали неудачно весь год, который предшествовал чемпионату мира. Йоахим Лев решил выставлять в составе вратаря (Мануэля Нойера – прим. авт.) без игровой практики. Что-то похожее на таком уровне даже трудно вспомнить. Уверен, это не от хорошей жизни. Аргентина, которая может не выйти в 1/8 финала, чудом лишь благодаря победе в заключительном туре попала на чемпионат мира. Бразилия, кажется, до сих пор не может оправиться от домашнего мундиаля-2014. После 1:7 в полуфинале от немцев команда потеряла уверенность в себе.

На мой взгляд, все ожидания перед такими турнирами – скорее инерционные. Мы каждый раз ожидаем победы от одних и тех же команд, не учитывая, что они могут иметь огромные проблемы, которые не дают возможности претендовать на самые высокие места. Сборная Германии существенно постарела. У аргентинцев чувствуется откровенный перегиб группы атаки над обороной. Бразильцы продолжают играть в футбол вчерашнего дня. Точнее, команда старается действовать более атлетично, но пока это не сильно получается.

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За этих две недели вы увидели сборную, которую можно было бы назвать фаворитом?

До старта чемпионата мира я мог утверждать единственное: будут доминировать европейские команды. Практика показывает, что латиноамериканские сборные на нашем континенте играют плохо. За 20 предыдущих мундиалей в Европе победила лишь одна неевропейская сборная — Бразилия в Швеции-1958. Старт в нынешнем чемпионате мира демонстрирует, что и в 2018-м никаких сюрпризов ожидать не стоит.

Собственно, речь не только о статистических факторах или особенности адаптации. Дело в том, что европейский футбол в последние годы прогрессирует очень стремительно. Толчок дал нынешний формат Лиги чемпионов.

Как по мне, в двух первых турах потенциал, с которым можно бороться за чемпионство, проявили Бельгия, Хорватия, Франция, возможно, Англия. Да, у каждой из этих команд есть проблемы, но в них чувствуется свежесть, энергичность. Эти сборные выглядят на фоне остальных более сбалансированными.

На фоне испанцев тоже?

Да. Испания имеет серьезные проблемы в атаке. Диего Коста – не слишком стабильный игрок, а других вариантов нет. К тому же команда у Фернандо Эрро в возрасте. Это тоже может сказаться. Не стоит также забывать, что Испанию за последние годы успел изучить даже самый ленивый. За этой командой на протяжении последнего десятилетия следили так тщательно, что каждый специалист успел изучить, кто и куда движется. Против испанцев научились играть даже не самые сильные соперники. И самое главное – игроки, находящиеся в сборной Испании, выиграли почти все, что можно. Для них нынешний чемпионат является очередной страницей, а для тех же хорватов или бельгийцев – турниром жизни.

Но эти сборные никогда за чемпионство не боролись. Не случится ли так, что отсутствие чемпионского менталитета станет барьером?

Встречный вопрос: помните, кто выиграл Евро-2016?

Португальцы.

Они тоже до 2016-го никогда чемпионами не были.

У Португалии есть Криштиану Роналду.

На мой взгляд, у хорватов сейчас минимум трое игроков не хуже Роналду. Один из них (Лука Модрич – прим. авт.) даже играет рядом с Криштиану в одном клубе. И является одним из ведущих исполнителей. Такой фланг полузащиты как у хорватов не помню на уровне сборных давно. Рядом могу поставить разве сборную Испании, когда там выступали Шави и Иньеста.

Бельгийцев назвал бы самой ровной, самой сбалансированной во всех звеньях командой чемпионата мира-2018. К тому же командой прекрасно сыгранной, тренер Роберто Мартинес имеет возможность проводить широкую ротацию. В поединке с Тунисом по сыгранности, скорости передач бельгийцы напоминали "Барселону" в лучшие годы. По синхронности коллективных действий, игрой в одно касание равных бельгийцам на этом турнире не вижу. Не помню ни одной другой сборной, которая бы выводила своего центрфорварда один на один с вратарем по три-четыре раза за матч за счет передач.

Вообще, перемены в распределении сил в мировом футболе назрели. Собственно, не только в футболе. Вспомните последние олимпийский турнир и чемпионат мира по хоккею. В одном случае в финал неожиданно вышли немцы, в другом – швейцарцы. Это говорит о том, что в современном спорте уже не нужно иметь большое количество людей, чтобы считаться топ-командой. Уровень жизни в странах Западной Европы позволяет готовить игроков высокого уровня с большой частотой. В соответствии с мудрым подходом страны с высоким уровнем жизни имеют сильные сборные в тех видах спорта, которые там развиваются. Это тенденция.

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Франция, которую вы назвали в числе фаворитов, два первых матча выиграла натужно. И то при условии, что Австралию и Перу слишком сильными оппонентами не назовешь.

Согласен, но тренерский опыт подсказывает, что эта команда имеет огромный скрытый потенциал. Нынешняя Франция напоминает мне Италию с Паоло Росси, которая в 1982 году стала чемпионом мира. Итальянцы тогда тоже тяжело входили в турнир, но чувствовалось, что эта команда будет прибавлять. К тому же отметил бы, что это уже далеко не та Франция, которую мы видели на предыдущих крупных турнирах. Французы всегда имели много звезд, но они между собой скандалили и микроклимат в коллективе был ужасным. Сейчас даже по ту сторону телеэкрана заметно, что сборная Франции является единым целым. Видно, как игроки общаются друг с другом, как они празднуют голы. У Дидье Дешама есть коллектив.

Четвертый ваш фаворит – Англия – одна из самых молодых команд чемпионата мира.

Конечно, практика показывает, что такие турниры выигрывают опытные команды. Средний возраст итальянцев, которые стали чемпионами мира-2006, был за 30 лет. С этим фактором нельзя не считаться. Но современная сборная Англии стремительно прогрессирует. Отборочный цикл команда Гарета Саутгейта прошла лучше всех европейских сборных. В нападении англичан играет официально самый дорогой футболист мира Гарри Кейн, трансферную стоимость которого оценивают свыше 300 миллионов евро. На мой взгляд, минимум до полуфинала сборная Англии доходить может. Другое дело, что трудно спрогнозировать, как поведут себя молодые футболисты в критические моменты.

Чувствую, что англичанам комфортнее играть "вторым номером". У них очень много скоростных игроков. Именно поэтому Англия в отборочном цикле очень хорошо играла на выезде. На мой взгляд, средняя линия и атака у Саутгейта – самые быстрые на этом чемпионате. Возможно, с более сильными соперниками англичанам будет играть даже проще, чем с тунисцами, которых удалось победить лишь на заключительных секундах.

От сборной Португалии можно ожидать продолжения того, чего они достигли на чемпионате Европы во Франции, или это был пик, после которого есть только путь вниз?

Сейчас все восхищаются Роналду. Действительно, против испанцев он сыграл прекрасно, но после того второй поединок против марокканцев провалил. Даже не смотря на то, что забил единственный гол. То же самое было в киевском финале Лиги чемпионов. Слабый в исполнении Криштиану был весь май. Неуверенно он выглядел в чемпионате Испании. Несмотря на это, мне трудно верится, что Роналду способен вытащить португальцев самостоятельно. А другого футболиста, способного сыграть на том же уровне, у Фернанду Сантуша нет. Да и вообще, провести равноценно два подряд соревнования уровня чемпионатов Европы и мира команде с подбором исполнителей как у Португалии сложно.

Рассчитываете, что во второй половине чемпионата какая-то из команд существенно прибавит и будет демонстрировать то, чего в первых турах показать не смогла?

Выделил бы Бразилию. Обнадежили заключительные 15 минут в исполнении команды Тите во встрече против костариканцев. В этом отрезке бразильцы выглядели фантастически. Также ожидаю, что добавит Испания, а также три из четырех названных мной выше фаворитов. Кроме Хорватии, потому что даже не представляю, как можно играть сильнее по сравнению с тем, как хорваты действовали во встрече против аргентинцев.

В конце концов, естественно, что с каждой следующей игрой ведущие сборные будут прибавлять. Команды собрались в конце мая, провели трехнедельную подготовку. На протяжении трех встреч группового турнира стабилизируется состав и выкристаллизуется основная обойма. Чем выше потенциал игроков, тем сильнее сборная. Это простые вещи, и поэтому сюрпризов на таких форумах крайне мало. Удивить можно в одном-двух матчах. Но в дальнейшем большие команды "выскочек" изучают и быстро ставят на место. Хороший футбол во встрече с немцами продемонстрировали мексиканцы, поляков в красивом стиле переиграли колумбийцев. Но не думаю, что в дальнейшем топ-сборные с этими соперниками не разберутся.

Поляки, которые оказались в когорте восьми сборных, потерявших шансы на попадание в 1/8 финала досрочно, претендуют на звание главного разочарования турнира. Что случилось с командой, на которую возлагали столько надежд?

Польский футбол прогрессирует, но на протяжении последних десятилетий имеет серьезный недостаток — нехватку сильных тренеров-тактиков. Когда попрошу вас назвать хотя бы одного специалиста, который добился бы серьезных успехов, чем-то заявил о себе, уверен, ответить не сможете. Именно отсутствие класса у тренерского штаба не позволило внести коррективы в кадровый состав. Хотя даже на чемпионате Европы-2016, где поляки выглядели еще вполне неплохо, чувствовалось, что Кадра требует изменений.

В защите поляки играют ужасно. Наблюдается откровенный перекос группы атаки над обороной. Если наступление наших соседей по потенциалу назвал бы 10-12-м на этом чемпионате, то оборона, пожалуй, 30-й из 32-х участников. Это недопустимо. Но даже если так, то полякам стоило играть более консервативно, не в столь открытый футбол. Однако Кадра играла так, словно она — фаворит чемпионата. К чему это приводило, можно судить по мячам, которые команда Адама Навалки пропускала. Соперник постоянно был на чужой половине и имел численное преимущество. Как по мне, слишком много польских футболистов бежали вперед. Я долгое время жил в Польше, выступал там еще как футболист. Отметил, что люди там очень эмоциональные. На мой взгляд, эта открытая игра в противостоянии с колумбийцами тоже продиктована эмоциями.

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