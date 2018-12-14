Федецкий: Когда-то на "Украине" каждый соперник за счастье принимал добытое очко

Защитник "Карпат" Артем Федецкий прокомментировал 6-матчевую домашнюю серию поражений львовского клуба.

По словам Артема, он не может назвать причины, но убежден, что любой серии приходит конец.

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Опять вспоминаю о том времени, когда я начинал свою карьеру во Львове. На "Украине" каждый соперник за счастье принимал добытое очко. Почему сейчас такая серия? Я вообще узнал о ней после поражения черниговской "Десне". Мне трудно назвать причины. Перед болельщиками наоборот хочется лучше сыграть. В спорте бывает всякое. Отношение ребят к работе не меняется – все отдают себя на тренировках и в играх. Любым сериям рано или поздно приходит конец,

– сказал Артем в интервью клубному сайту.

Вместе с тем, Федецкий заявил, что не может назвать первую половину сезона очень хорошей. "У нас были разные матчи: и хорошие, и не очень. Бывало, например, такое, как в поединке с "Динамо", когда результат на табло немного не соответствует тому, что происходило на поле", – сказал футболист.

Напомним, недавно "Карпаты" покинул главный тренер Жозе Мораиш, так как его контракт выкупил южнокорейский клуб "Чонбук Хюндай Моторс".



После 18-ти туров чемпионата Украины "Карпаты" занимают 10 место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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