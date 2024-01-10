Евросоюз может подвинуть "слуг Путина": стоит ли Украине коммуницировать с Венгрией и Словакией

Премьер Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился скандальными заявлениями. Он считает стратегию Запада по отношению к Украине неудачной, а также подчеркнул, что Киев полностью "зависит" от Вашингтона.

Политолог Николай Давыдюк сказал 24 Каналу, что Украине не стоит тратить усилия на дипломатическую работу со Словакией. По его мнению, Фицо отдал "ключи от демократии" и государственность своей страны России.

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Словакию ждет судьба Венгрии

Роберт Фицо не контролирует свою страну, по словам политолога. Он на волне, накаченной из Кремля, смог вернуться в кресло премьера Словакии.

Я не уверен в том, что это очень длинная история. Сейчас возникают вопросы об отставке правительства и проведении внеочередных парламентских выборов. Более того, сейчас у Венгрии на полгода могут забрать возможность председательствовать в Европейском Союзе, ведь она будет подыгрывать России. Аналогичная история может ждать и Словакию,

– отметил политолог.

Он предположил, что Европейский Союз сейчас заинтересован в том, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, и сместить этих "слуг Путина", а также избавиться от внешнего управления отдельно взятыми странами.

Роберт Фицо написал статью в словацкое издание Pravda , в которой раскритиковал стратегию Запада по отношению к Украине. Также он отметил, что западные страны "ошиблись в оценке ситуации в России". Премьер Словакии подчеркнул, что Украина якобы "полностью зависима от финансовой помощи Запада".

Что касается Соединенных Штатов, то они, начиная со Второй мировой войны, отвечают за безопасность в Европе. Поэтому не стоит Словакии поднимать эту тему, ведь именно США "принесли" ее на руках в Евросоюз и НАТО.

"Стратегия отношений со Словакией должна быть такой же, как и с Венгрией: хотите договориться с Орбаном, говорите напрямую с Германией, она знает, на какие рычаги "нажать и добиться результата", – уверен Николай Давидюк.

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