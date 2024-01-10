Евросоюз может подвинуть "слуг Путина": стоит ли Украине коммуницировать с Венгрией и Словакией
Премьер Словакии Роберт Фицо в очередной раз отметился скандальными заявлениями. Он считает стратегию Запада по отношению к Украине неудачной, а также подчеркнул, что Киев полностью "зависит" от Вашингтона.
Политолог Николай Давыдюк сказал 24 Каналу, что Украине не стоит тратить усилия на дипломатическую работу со Словакией. По его мнению, Фицо отдал "ключи от демократии" и государственность своей страны России.
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Словакию ждет судьба Венгрии
Роберт Фицо не контролирует свою страну, по словам политолога. Он на волне, накаченной из Кремля, смог вернуться в кресло премьера Словакии.
Я не уверен в том, что это очень длинная история. Сейчас возникают вопросы об отставке правительства и проведении внеочередных парламентских выборов. Более того, сейчас у Венгрии на полгода могут забрать возможность председательствовать в Европейском Союзе, ведь она будет подыгрывать России. Аналогичная история может ждать и Словакию,
– отметил политолог.
Он предположил, что Европейский Союз сейчас заинтересован в том, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда, и сместить этих "слуг Путина", а также избавиться от внешнего управления отдельно взятыми странами.
Что касается Соединенных Штатов, то они, начиная со Второй мировой войны, отвечают за безопасность в Европе. Поэтому не стоит Словакии поднимать эту тему, ведь именно США "принесли" ее на руках в Евросоюз и НАТО.
"Стратегия отношений со Словакией должна быть такой же, как и с Венгрией: хотите договориться с Орбаном, говорите напрямую с Германией, она знает, на какие рычаги "нажать и добиться результата", – уверен Николай Давидюк.
Больше о скандальных заявлениях Роберта Фицо
- Премьер Словакии еще во время избирательной кампании в парламент, по результатам которой он занял премьерское кресло, заявлял о прекращение поддержки Киева со стороны Братиславы.
- Став во главе правительства, он "сдержал" свое обещание: 14-й пакет военной помощи Украине стоимостью 40,3 млн евро, был заблокировано правительством Фицо. Пакет был подготовлен предыдущим руководством Министерства обороны Словакии. В то же время Фицо отметил, что продолжит предоставлять Украине гуманитарную поддержку.
- Также Фицо во время встречи с премьером Чехии Петром Фиалой отметил, что хотел бы, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, однако, как этого добиться, он не объяснил.
- Кроме того, премьер Словакии после встречи с послами США и России подчеркнул, что следует готовиться к нормализации отношений между Словакией и Россией. Он снова отметил поддержку мирного решения войны России против Украины.