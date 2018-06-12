Фиктивная фирма сотрудника Генпрокуратуры пыталась растаможить в Одессе грузы на $15-20 млн

Малоизвестное общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Меллвил" пыталось растаможить на Одесской таможне 60 контейнеров с грузом неизвестного происхождения, который, вероятно, достался компании в результате совершения уголовного преступления.

Об этом говорится в Постановлении о признании имущества вещественными доказательствами в рамках уголовного производства №32016100110000160 от 8 июня 2018 года за подписью старшего следователя по особо важным делам Следственного управления финансовых расследований Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Антона Замятина.

Об этом сообщило интернет-издание "Комсомольская правда в Украине", передают "Украинские Новости".

Фиктивность предприятия подтвердила его официальный директор Наталья Бондаренко в ходе допроса в качестве свидетеля. В частности, она отметила, что не подписывала никаких документов от имени предприятия, не пользовалась его печатью, кроме как во время открытия счетов, не переводила средства через систему "Клиент-банк" и даже не знает, где находится компания.

Тем не менее, это не помешало предприятию провозить импортные грузы через Одесскую таможню.

По данным источника в правоохранительных органах, общая стоимость арестованного груза составляет не меньше 15-20 млн долларов. Реальным владельцем груза и компании "Меллвил" является работник департамента по надзору за соблюдением законов в уголовном процессе и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Сергей Сердюк. Сам же департамент возглавляет не менее известный сотрудник Генпрокуратуры Владимир Бедриковский.

По словам источника, несмотря на признание груза (обувь, ткань, хозяйственные товары) вещественным доказательством в уголовном производстве, как минимум часть контейнеров уже покинула таможню и прибыла на промрынок "7-й км" под Одессой, где товары были реализованы.

На данный момент по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.