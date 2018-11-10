"Филиал ФСБ": во Львове разрисовали входы в три церкви УПЦ МП, есть фото

Входы в три храма УПЦ Московского патриархата во Львове разрисовали неизвестные. Там появились надписи "Московский патриархат – филиал ФСБ".

Об этом говорится на Facebook-cтранице Львовской городской организации Добровольческого движения ОУН.

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В организации говорят, что таким образом неизвестные патриоты пытались предупредить жителей города о деятельности "трех филиалов ФСБ РФ".

"Сегодня у так называемых "храмов" Московского патриархата во Львове на ул. Антоновича, на проспекте Красной Калины и ул. Короленко появились надписи "Московский патриархат – филиал ФСБ". Неизвестные патриоты, пожалуй, пытались донести до львовян, которые не в курсе, что во Львове действуют три филиала ФСБ РФ под видом христианских церквей", – говорится в сообщении.



Источник: Facebook Львовской городской организации Добровольческого движения ОУН



Источник: Facebook Львовской городской организации Добровольческого движения ОУН



Источник: Facebook Львовской городской организации Добровольческого движения ОУН



Источник: Facebook Львовской городской организации Добровольческого движения ОУН

Представитель Львовской епархии УПЦ МП Маркин Каюмов обвинил в таких действиях "не патриотов, а провокаторов", пишет Zaxid.net.

Я знал только о случае на Красной Калины, так что вы сделали для меня открытие. Но позиция наша, и моя в том числе будет такая же, как и после последнего случая по оклейке церкви открытками, – мы считаем, что такое совершили не патриоты, а провокаторы,

– сказал он.

К слову, недавно храм УПЦ МП во Львове завесили плакатами с Иосифом Сталиным и надписями "сталинский патриархат". Тогда священнослужители епархии заявили о разжигании межконфессиональной вражды.