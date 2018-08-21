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ФК "Львов" может снова стать "Вересом"

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"Львов" может снова стать "Вересом"
"Львов" может снова стать "Вересом"

Вице-президент Премьер-лиги, футбольный юрист Маркиян Ключковский прокомментировал дело с переименованием клубов "Верес" и "Львов".

Клочковский отметил, что "Львов" был принят в УПЛ на этот сезон под условием – если УЕФА признает такое переименование незаконным, то клуб будет вынужден привести ситуацию в соответствие с регламентными нормами. Иными словами, "отмотать" все обратно.

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Однако, пока УПЛ не получила ответа от УЕФА и ФК "Львов" продолжает играть в Премьер-лиге.

"Пока мы никакого ответа от УЕФА или комитета по аттестации не получали, поэтому исходим из того, что "Львов" сегодня является участником УПЛ", – сказал вице-президент УПЛ.

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Теги: Футбол Новости спорта УПЛ ФК Львов
Источник: 24 Канал
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