Фондовые рынки США резко выросли после обвала в "черный понедельник"
Сразу 3 ключевых фондовых рынка США начали восстанавливаться после рекордного падения акций 9 марта. Торги 10 марта завершились ростом на примерно 5%.
После того как рынки рекордно "просели" из-за падения цен на нефть, 11 марта произошло значительное повышение акций энергетических компаний, пишет Bloomberg.
Важно Обвал на биржах: что стоит знать о масштабном падении фондовых рынков
Как изменились индексы крупнейших фондовых рынков США за последние сутки:
- Dow Jones Industrial вырос на 4,89%;
- S&P 500 – на 4,94%;
- Nasdaq — на 4,95%.
Заметим, старейший индекс ценных бумаг в США – промышленный индекс Доу-Джонса – во время рекордного падения снизился более чем на 1200 пунктов.
Почему произошел рост рынков
- Рекордно дешевые акции начали скупать инвесторы, поэтому спрос на них возрос.
- Инвесторы ожидают, что государство будет стимулировать экономику для того, чтобы смягчить удар вспышки коронавируса. Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит ключевую ставку.
Что известно об обвале на фондовых рынках?
Мировые фондовые рынки обвалились на фоне крупнейшего за почти 30 лет падения цен на нефть. Еще одной причиной резкого снижения основных биржевых показателей являются опасения относительно возможного негативного влияния коронавируса на экономику мира.
Как обвал фондовых рынков повлиял на Украину
- Впервые в 2020 году валюта существенно стала дорожать 25 февраля. Это произошло на фоне эпидемии коронавируса. В начале месяца как доллар, так и евро демонстрировали длительное падение с определенными колебаниями.
- Согласно официальному курсу НБУ, 11 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Так, за доллар придется выложить 25 гривен 31 копейку – это на 39 копеек больше, чем в предыдущйи банковский день. Евро же вырос на 70 копейки, и теперь его цена составляет 28 гривен 79 копеек за единицу.
- Чтобы остановить обесценивание гривны, Нацбанк за три дня продал 307 миллионов долларов, а 10 марта – 250 миллионов долларов из золотовалютных резервов. По состоянию на 11 марта в НБУ заявили, что падение курса гривни остановилось.