Фондовые рынки США резко выросли после обвала в "черный понедельник"

Сразу 3 ключевых фондовых рынка США начали восстанавливаться после рекордного падения акций 9 марта. Торги 10 марта завершились ростом на примерно 5%.

После того как рынки рекордно "просели" из-за падения цен на нефть, 11 марта произошло значительное повышение акций энергетических компаний, пишет Bloomberg.

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Как изменились индексы крупнейших фондовых рынков США за последние сутки:

Dow Jones Industrial вырос на 4,89%;

S&P 500 – на 4,94%;

Nasdaq — на 4,95%.

Заметим, старейший индекс ценных бумаг в США – промышленный индекс Доу-Джонса – во время рекордного падения снизился более чем на 1200 пунктов.

Почему произошел рост рынков

Рекордно дешевые акции начали скупать инвесторы, поэтому спрос на них возрос.

Инвесторы ожидают, что государство будет стимулировать экономику для того, чтобы смягчить удар вспышки коронавируса. Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит ключевую ставку.



Что известно об обвале на фондовых рынках?

Мировые фондовые рынки обвалились на фоне крупнейшего за почти 30 лет падения цен на нефть. Еще одной причиной резкого снижения основных биржевых показателей являются опасения относительно возможного негативного влияния коронавируса на экономику мира.

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