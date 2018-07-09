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Франция – Бельгия: прогноз на матч Чемпионата мира

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Франция – Бельгия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира
Франция – Бельгия прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Сборные Франции и Бельгии на этом чемпионате сыграют еще два матча. Один из них – полуфинал, где они встретятся между собой. Победитель этой дуэли отправится в финал. Тот, кто проиграет, будет играть матч за третье место.

По мнению букмекеров, больше всего шансов победить имеет сборная Франции. В William Hill на победу французов выставили коэффициент 2,37. Победа бельгийцев – 3,00. Ничья в основное время – 3,20. Что касается прохода в следующий раунд, то Франция оценена в 1,73, Бельгия в 2,10.

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При этом что касается забитого гола, то больше шансов в матче отличиться у полузащитника бельгийцев. Коэффициент на то, что Эден Азар забьет, а Бельгия выиграет – 4,00. У французов лучший аналогичный показатель – гол Антуана Гризманна и победа Франции 4,50.

В PariMatch победа сборной Франции получила коэффициент 2,50. Победа сборной Бельгии – 3,10. Ничья в матче за 90 минут – 3,20. Проход в финал французов – 1,79. Итоговая победа бельгийцев – 2,10.

Стоит отметить, что шанс на победу каждой из команд в послематчевых пенальти равный – 10,5.

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Однако что касается забитых голов, то букмекеры больше возлагают надежды на французов. "Индивидуальный тотал больше 1,5 Франция" 2,44, в то время как "индивидуальный тотал больше 1,5 Бельгия" 2,75.

"Фаворит" на французов выставил коэффициент 2,45. Победа Бельгии – 3,05. Ничья в основное время – 3,35. Проход в финал сборной Франции – 1,70. Проход сборной Бельгии – 2,21.

На то, что обе команды забьют – 1,61. Если же нет – 2,22.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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