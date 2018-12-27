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      Футболист "Динамо": Не хочу вспоминать поединок с "Мариуполем"

      60 Читати новину українською
      Владимир Шепелев
      Владимир Шепелев / fcdynamo.kiev.ua

      Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев, подводя итоги года, назвал лучший и худший матч в уходящем году.

      Футболисту больше всего запомнился первый матч нынешнего сезона за Суперкубок с "Шахтером", в котором киевляне победили.

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      "Матч, который не хочу вспоминать, – это домашний поединок с "Мариуполем" в апреле, когда мы сыграли вничью 1:1 и за два тура до конца чемпионата потеряли шансы на чемпионство. Наше эмоциональное и моральное состояние после того матча трудно передать словами", – сказал Шепелев в интервью клубному сайту.

      Также футболист отметил матч против "Шахтера" весной, в котором ему удалось забить гол, а "Динамо" одержало победу.

      "Я хорошо помню тот поединок, впечатления остались прекрасные, потому что мы тогда обыграли соперников. Кроме того, на матч в Харьков приехали мои родственники, близкие, чтобы поддержать меня. И я их порадовал, забив победный мяч. Чувствовал себя счастливым, ведь что может быть лучше? Но, к сожалению, эта победа не помогла нам в борьбе за чемпионство и не повлияла на конечное распределение мест в турнирной таблице – в чемпионате мы заняли второе место", – резюмировал Шепелев.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер УПЛ Динамо
      Источник: 24 Канал
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