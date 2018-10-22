Футболист "Мариуполя" признан лучшим игроком 12 тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока среди всех, которые приняли участие в матчах 12-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования победу одержал нападающий "Мариуполя" Андрей Борячук. В поединке с "Зарей" "Мариуполь" победил со счетом 3:2, а Борячук сделал дубль под конец первого тайма.

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Игрок молодежной сборной Украины опередил Дмитрия Шныряла из "Александрии", который оформил "гол + пас" в поединке с "Карпатами" (2:1).

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

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