Политический обозреватель медиа "Грунт" Александр Нотевский рассказал 24 Каналу, может ли Украина отказаться от вступления в Североатлантический альянс, ведь это указано в Конституции. Он объяснил, насколько действенны гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 НАТО.

Может ли Украина отказаться от вступления в НАТО?

Нотевский напомнил, в Конституции Украины записано, что вступление в НАТО – это стратегическая цель государства, и президент является гарантом Конституции и реализации этого стратегического курса.

С другой стороны, НАТО 80 лет было самым прочным альянсом по безопасности в мире, на членов-государств которого никогда не нападали, если не считать террористическое нападение на Соединенные Штаты. Якобы НАТО выполняло свою функцию сдерживания прежде всего Советского Союза и России.

Однако в 2025 году к НАТО доверия нет даже среди государств-членов, включая страну, которая должна обеспечивать безопасность Альянса. Поэтому в НАТО все держится на вере в то, что США впрягутся за какое-то государство-член, если на него кто-то нападет. Но сейчас нет никакой уверенности, что Соединенные Штаты это сделают,

– подчеркнул политический обозреватель.

Более того, Соединенные Штаты, по его словам, в своей стратегии национальной безопасности очень четко отмечают, что их альянсы, обязательства по безопасности сейчас не являются приоритетом внешней политики.

"Поэтому НАТО конституционно остается нашей целью. Для того чтобы от нее отказаться, надо менять Конституцию. Для этого необходимо отменить военное положение, а еще раньше – закончить войну или хотя бы прекратить огонь. И в идеале – закрепить это референдумом, потому что речь идет о стратегическом курсе государства", – объяснил он.

Будут ли действенные альтернативы НАТО?

Для того чтобы эта договоренность была действенной, нужно сделать много важных шагов. А без этого она, по мнению политического обозревателя, будет признана юридически ничтожной, поскольку будет противоречить Конституции.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что с самого начала стремлением Украины было вступление в НАТО, что предоставляло реальные гарантии безопасности. Однако это не поддержали некоторые партнеры в США и Европе. Сегодня гарантии безопасности по статье 5 НАТО от США, европейских коллег, Канады, Японии и других стран – это возможность предотвратить то, чтобы "не начался еще один приход российской агрессии".

В то же время альтернативы НАТО могут быть равнозначными ему, или слабее, или крепче его. Это будет напрямую зависеть от формулировок.

Если оценить то, что указано в пятой статье НАТО, то там нет ничего, что гарантировало бы какую-то сверхзащиту. Там дословно написано, что государства принимают те меры, которые считают необходимыми. Включая с применением вооруженной силы, а может и без ее применения

Также в соответствии с 5 статьей НАТО, если бы Украина была членом Альянса по состоянию на 24 февраля 2022 года, государства-члены НАТО юридически могли бы делать с нами все то же, что они делали и так. Поэтому это пока исключительно политический момент,

– подчеркнул Александр Нотевский.

Если, по его мнению, будем иметь документ, в котором будет написано, что Соединенные Штаты в случае нападения на Украину будут бомбить Москву, предоставят определенное оружие, введут морскую пехоту США на территорию Донецкой области, примут участие в сухопутных боях с Россией, и это будет юридически обязывающий документ, ратифицирован Конгрессом, всеми соответствующими органами, в который заложен бюджет и к тому же в Украине будут расположены войска США, тогда это будут гарантии безопасности крепче, чем вступление в НАТО.

Однако, по мнению политического обозревателя, есть крайне серьезные сомнения, что Вашингтон готов предоставить Киеву так гарантии.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?