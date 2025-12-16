Політичний оглядач медіа "Ґрунт" Олександр Нотевський розповів 24 Каналу, чи може Україна відмовитись від вступу в Північноатлантичного альянсу, адже це зазначено у Конституції. Він пояснив, наскільки дієвими є гарантії безпеки відповідно до статті 5 НАТО.

До теми США не хочуть нас бачити в НАТО, і кажуть це відкрито, – Зеленський

Чи може Україна відмовитись вступу у НАТО?

Нотевський нагадав, в Конституції України записано, що вступ до НАТО – це стратегічна мета держави, і президент є гарантом Конституції і реалізації цього стратегічного курсу.

З іншого боку, НАТО 80 років було найміцнішим безпековим альянсом у світі, на членів-держав якого ніколи не нападали, якщо не рахувати терористичний напад на Сполучені Штати. Нібито НАТО виконувало свою функцію стримування насамперед Радянський Союз і Росію.

Проте у 2025 році до НАТО довіри немає навіть серед держав-членів, включно з країною, яка мала б забезпечувати безпеку Альянсу. Тому у НАТО все тримається на вірі в те, що США впряжуться за якусь державу-члена, якщо на неї хтось нападе. Але зараз немає жодної впевненості, що Сполучені Штати це зроблять,

– підкреслив політичний оглядач.

Ба більше, Сполучені Штати, за його словами, у своїй стратегії національної безпеки дуже чітко зазначають, що їхні альянси, безпекові зобов'язання зараз не є пріоритетом зовнішньої політики.

"Тому НАТО конституційно лишається нашою метою. Для того щоб від неї відмовитися, треба змінювати Конституцію. Для цього необхідно скасувати воєнний стан, а ще раніше – закінчити війну або принаймні припинити вогонь. І в ідеалі – закріпити це референдумом, тому що йдеться про стратегічний курс держави", – пояснив він.

Чи будуть дієві альтернативи НАТО?

Для того щоб ця домовленість була дієвою, потрібно зробити багато важливих кроків. А без цього вона, на думку політичного оглядача, буде визнана юридично нікчемною, оскільки суперечитиме Конституції.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що з самого початку прагненням України був вступ до НАТО, що надавало реальні гарантії безпеки. Проте це не підтримали деякі партнери в США і Європі. Сьогодні гарантії безпеки за статтею 5 НАТО від США, європейських колег, Канади, Японії та інших країн – це можливість запобігти тому, щоб "не розпочався ще один прихід російської агресії".

Водночас альтернативи НАТО можуть бути рівнозначними йому, або слабшими, або міцнішими за нього. Це прямо залежатиме від формулювань.

Якщо оцінити те, що зазначено у п'ятій статті НАТО, то там немає нічого, що загарантувало б якийсь надзахист. Там дослівно написано, що держави вживають тих заходів, які вважають необхідними. Включно із застосуванням збройної сили, а може і без її застосування

Також відповідно до 5 статті НАТО, якби Україна була членом Альянсу станом на 24 лютого 2022 року, держави-члени НАТО юридично могли б робити з нами все те саме, що вони робили і так. Тому це наразі виключно політичний момент,

– підкреслив Олександр Нотевський.

Якщо, на його думку, матимемо документ, в якому буде написано, що Сполучені Штати у разі нападу на Україну будуть бомбити Москву, нададуть певну зброю, введуть морську піхоту США на територію Донецької області, візьмуть участь у сухопутних боях з Росією, і це буде юридично зобов'язуючий документ, ратифікований Конгресом, всіма відповідними органами, в який закладено бюджет і до того ж в Україні будуть розташовані війська США, тоді це будуть гарантії безпеки міцніші, ніж вступ до НАТО.

Проте, на думку політичного оглядача, є вкрай серйозні сумніви, що Вашингтон готовий надати Києву так гарантії.

Що відомо про гарантії безпеки для України?