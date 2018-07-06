Гарвардские ученые создали робота-таракана

Ученые Гарвардского университета, кроме человекоподобных роботов, занимаются разработкой крошечных роботов, созданных по подобию насекомых. Проект под названием HAMR представляет собой маленького робота-таракана.

Об этом пишет издание itc.ua.

Сначала этот таракан мог двигаться только по твердой ровной поверхности. Сейчас ученые оборудовали робота специальными подушечками для лап, благодаря чему он научился держаться на воде.

Читайте также: Американцы создали "слепого" робота-гепарда: каковы его функции

Интересно, что таракан может переносить на себе небольшой дополнительный груз – весом до 1,44 граммов. HAMR умеет также нырять – он пускает электрический ток, преодолевая таким образом силу поверхностного натяжения.

Как движется робот-таракан

Сейчас ученые работают над тем, чтобы робот-таракан смог выходить из воды, пока он это делает с помощью пандуса.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно