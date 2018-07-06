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Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект

Гарвардские ученые создали робота-таракана

23 Читати новину українською
Робот-таракан
Робот-таракан / gizmodo.com

Ученые Гарвардского университета, кроме человекоподобных роботов, занимаются разработкой крошечных роботов, созданных по подобию насекомых. Проект под названием HAMR представляет собой маленького робота-таракана.

Об этом пишет издание itc.ua.

Сначала этот таракан мог двигаться только по твердой ровной поверхности. Сейчас ученые оборудовали робота специальными подушечками для лап, благодаря чему он научился держаться на воде.

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Интересно, что таракан может переносить на себе небольшой дополнительный груз – весом до 1,44 граммов. HAMR умеет также нырять – он пускает электрический ток, преодолевая таким образом силу поверхностного натяжения.

Как движется робот-таракан

Сейчас ученые работают над тем, чтобы робот-таракан смог выходить из воды, пока он это делает с помощью пандуса.

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Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
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