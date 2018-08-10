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Газ, взятка и "свидетель Курченко": интересные подробности по делу Тамразова

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Генпрокурор Юрий Луценко связывает Алексея Тамразова с самой скандальной схемой времен Януковиче – газовыми сделками Курченко со сжиженным газом. Тамразов действительно работал в компании, которая была задействована в этих схемах, и в деле против беглого олигарха считал себя свидетелем.

Бизнесмена Алексея Тамразова отправили в СИЗО. Такое решение вынес столичный суд. Правда, экс-чиновник может выйти под залог в 3 миллиона гривен

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Отметим, накануне Тамразова задержали за взятку в 200 тысяч долларов прокурору, которые сам прокурор и требовал. Так по крайней мере утверждает бизнесмен и бывший топ-менеджер компании "Укргаздобыча" Алексей Тамразов.

100 тысяч долларов США – это был первый транш, который передавался, и собственно во время передачи этой обналиченной суммы его задержали. В целом вся сумма должна была состоять из 200 тысяч долларов США,
– рассказал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

В окружении Тамразова говорят: все было наоборот. Главный редактор издания Инсайдер, которым также владеет бизнесмен, показывает переписку, где еще весной жаловался, что с него требуют взятку.

2 года Алексей отказывался давать взятку, хотя следственная группа Кулика, который является заявителем в этом процессе, делала такие намеки, чтобы дали им взятку в этом деле,
– сказала шеф-редактор интернет-издания INSIDER Татьяна Николаенко.

В марте Тамразова впервые вызвали в прокуратуру как бывшего заместителя главы "Укргаздобычи" и предлагали "решить вопрос", говорит журналист. Из объяснений Юрия Луценко следует, что забрасывают Тамразову участие в газовых сделках Курченко и более того – огромном экономическом деле так называемой "Семьи".

Фото Тамразова на сьогоднішньому засіданні суду

Фото Тамразова на сегодняшнем заседании суда

Коллеги утверждают: взятку в Тамразова требовали за то, чтобы прокуратура перестала его замечать. А когда отказался – взялись за его собственный бизнес. Арестовали газовые хранилища Тамразова на 140 миллионов гривен – якобы за налоговый долг в 8 миллионов гривен. Официально в Генпрокуратуре заверили, что взятку Тамразов пытался дать за снятие ареста именно с его месторождений.

Сам Тамразов в одном из интервью называл себя едва ли не главным свидетелем по делу Курченко. Но до сих пор его показания в том скандальном деле не понадобились.

Говорить о том, что Алексей как-то связан с Курченко немного глупо, потому что сам INSIDER появился из-за того, что Алексея не устраивало то, что делал Курченко на рынке газа, и он хотел это как-то донести до общества,
– заявила Татьяна Николаенко.

Кто такой Алексей Тамразов?
Это бывший топменеджер "Укргаздобычи", известный как бизнесмен, владелец интернет-издания INSIDER и гонщик, в частности команды, которую основал Виктор Янукович-младший. В газовой госкомпании он работал с 2010 по 2014 год. В то время она входила в сферу влияния Дмитрия Фирташа. Тамразов свои связи с олигархом отрицал. Но именно журналисты INSIDER освещали процесс над Фирташем в Вене. С другой стороны, во время аннексии Крыма Тамразов ездил в Крым поддерживать украинских моряков. А потом – вносил миллионные залоги в судах, чтобы те отпустили активистов, подозреваемых в убийстве публициста Олеся Бузины и расстреле беркутовцев.

Автор: Анна Калюжная
Теги: Новости Украины Новости Киева Судьи Коррупция Взятка Печерский суд Киева
Источник: 24 Канал
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