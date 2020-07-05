Президент Зеленский находится с двухдневным рабочим визитом в Одесской области. Так, 5 июля он принял участие в торжествах по случаю Дня военно-морского флота в Одессе и проследил за парадом. Успел Зеленский и отдохнуть: поплавал в Черном море вместе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком. Что об этом пишут соцсети – дальше.

Интересно, что в прошлом году во время своего визита в Одессу Зеленский тоже не сдержался и устроил заплыв. Тогда в ярких красных плавках он купался в море с Андреем Богданом – предшественником Ермака, пишет 24 канал.

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С Богданом Зеленский даже успел отдохнуть на пляже и сходить на съемки проекта "Лига смеха".

В этот раз – ни тебе красных плавок, ни Богдана, зато – очки для ныряния президент прихватил. Традиции не изменил: купался в том же месте – на пляже Ланжерон, напротив одесского отеля "Немо".

Обережно гарант-правопорушник!



Зеленський @ZelenskyyUa перебуваючи у відпустці покупався з Єрмаком на пляжі Ланжерон в Одесі, хоча на цьому пляжі МОЗ заборонило купатися. pic.twitter.com/FmX8UYOBED — ЗеБєня (@ze_benya) July 5, 2020

В сети шутят, что Богдан теперь скучает по Зеленскому и вспоминает, как им было хорошо в прошлом году в Одессе.