Где в Украине уже запретили деятельность УПЦ МП: перечень областей

11 апреля 2023, 17:31
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В украинских областях массово отказываются от УПЦ МП. Деятельность пророссийских церквей уже запретили в ряде областей.

Решение о запрете Московского патриархата одобрили преимущественно западные области. Далее 24 Канал собрал полный перечень регионов, отказавшихся от пророссийского влияния в УПЦ.

Кстати  С начала года только 63 церкви перешли в ПЦУ: сколько еще остаются в УПЦ МП

Где уже запретили УПЦ МП

Волынь

Запретить УПЦ МП на Волыни было решено с 11 апреля. "За" проголосовали 54 депутата. Депутат Юрий Полищук подчеркнул, что монахи УПЦ МП сотрудничают с российским врагом, а большинство из них имеют российские паспорта. Только в прошлом году СБУ возбудила 52 уголовных дела против 55 священников.

Ровненщина

Ровненский областной совет 10 апреля также запретил деятельность УПЦ МП в области. Депутаты поддержали отмену решения депутатов 1991 и 1992 годов о деятельности религиозных организаций Московского патриархата.

Хмельницкая область

4 апреля депутаты Хмельницкого областного совета заявили о запрет деятельности УПЦ МП на территории области. Для этого провели внеочередное заседание сессии.

Области, запретившие УПЦ МП уже давно

  • Львовский облсовет проголосовал за запрет деятельности УПЦ давно – еще 22 ноября 2022 года.
  • Житомирскийя облсовет одобрил решение 7 декабря 2022 года.
  • В Винницкой области Московский патриархат запретили 25 ноября 2022 года.
  • 26 августа 2022 года на сессии Тернопольской областного совета депутаты также проголосовали за запрет УПЦ МП.

В некоторых областях частично запретили УПЦ МП, то есть решение одобрили отдельные общины или населенные пункты. К примеру, в июне 2022 года на территории Бориспольской общины Киевской области запретили деятельность Московского патриархата.

Так же поступили в Переяславе в Киевской области, в Звенигородке на Черкасчине и в Богородчанах на Ивано-Франковщине.

Рада хочет запретить УПЦ МП

Правительство еще в январе внесло в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, управляемых Россией. Речь идет о законопроект № 8371.

Этот законопроект делает невозможным деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию. Ранее в УПЦ МП убеждали, что у них нет юридических связей с русской церковью.

Однако 1 февраля в Госэтнополитики объяснили, что УПЦ МП не является независимой в управлении Русской православной церкви. Православное каноническое право не оперирует понятием "независимая и самостоятельная" в своем управлении.

Автор: Ольга Музика