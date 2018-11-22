Где в Украине самый дешевый общественный транспорт: интересная инфографика

А по всей Украине – тарифные бунты, люди против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Пассажиры протестовали в Херсоне, Тернополе. А в четверг, 22 ноября, вышли на пикет в Киеве. Стоимость проезда в пригородных маршрутках выросла на несколько гривен.

Цены на Киевщине повысили несколько недель назад, примерно на 2-3 гривны. А в Обухове и Борисполе – на 5 гривен. Поэтому возмущенные пассажиры требуют снизить цены на проезд и уволить главу управления инфраструктуры Киевской области – Юрия Чередниченко.

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"Мы приехали защищать свои права. У нас снова выросли тарифы на перевозки, в городе работает монополист. В течение 11 месяцев этого года они подняли цены на 67% – было 18 гривен стало 30 гривен", – рассказала житель Обухова Кирилл.



Протест в Киеве

Чередниченко отметил, что в следующий вторник, 27 ноября, проведут заседание. До этого времени будут разговаривать с перевозчиками всей области.

Лидер в рейтинге самых дорогих маршруток среди областных центров – Харьков, где от октября проезд стоит 8-10 гривен. Цену подняли на 2,5 гривны. До 8 гривен хотели поднять стоимость проезда и в Херсоне. Пока сошлись на 6 гривнах. В Тернополе цену хотели поднять с 5 до 9 гривен. Однако, тоже остановились на 6. Перевозчики традиционно повышение цены объясняют подорожанием топлива и желанием повысить заработную плату.



Цены на проезд в общественном транспорте в Украине

В убыток работать мы просто не будем, не можем. Мы могли потерпеть немного, но терпеть все время, извините меня, это же не выход из ситуации. Мы просто убиваем машины, проедаем амортизацию,

– пояснил перевозчик Александр Штопель.

Эксперты заявили, темой убыточности перевозчики могут манипулировать.

"Это отсутствие желания водителей, кроме технических аспектов, переходить на электронный билет. Ведь тогда будет понятно, сколько ты перевозишь и придется с этого платить налоги. Пока мы не научимся как страна, как государство и как ее жители платить налоги, к сожалению, государство не сдвинется с места", – заявил директор программы Инфраструктура Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

А еще никто не обязывает перевозчиков обновлять автопарк или заботиться о безопасности перевозок, как это принято в Европе. К слову, пока что среди областных центров самый дешевый проезд в Полтаве. Там поездка стоит 4 гривны