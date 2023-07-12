Германия предоставляет Украине дополнительные Patriot и ракеты к ним

Владимир Зеленский заявил, что Германия предоставит Украине дополнительные установки и ракеты Patriot к ним. Украинский лидер уже договорился с канцлером Шольцом.

Соответствующую информацию президент обнародовал 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Перед саммитом Альянса украинский лидер сказал журналистам, что Украина хочет быть на одной странице Североатлантическим альянсом.

Зеленский встретится с Байденом, совместное заседание с ЕС: второй день саммита в Вильнюсе

Германия передаст Украине дополнительные установки Patriot

Продолжили разговор о гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО с канцлером Шольцом. Спасибо за поддержку! Есть договоренность о дополнительных пусковых установках Patriot и ракетах для них от Германии,

– заявил Зеленский.

Президент Украины не сказал, о каком количестве дополнительных установок говорится, однако добавил, что они очень важны для защиты жизни в Украине от российского террора.

Владимир Зеленский поблагодарил Германию за готовность продолжительно и в течение многих лет поддерживать Украину и ее защиту против России.

"Длительные программы поддержки – это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", – отметил президент.

Последние заявления о помощи Украине

11 июля Франция заявила о передаче Украине дальнобойных ракет. Французский президент Эммануэль Макрон не сказал, о каких именно ракетах говорится. Однако, вероятнее всего, о французской версии британской дальнобойной ракеты Storm Shadow – SCALP.

Тогда же Германия заявила, что передаст Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 700 миллионов евро. Именно он включает еще две установки "Patriot", а также 25 танков "Leopard" 1A5, 40 "Marder" 1A3, 5 БРЭМ Bergepanzer 2, 20 тысяч артснарядов 155-мм, 5 тысяч дымовых снарядов.

Кроме того, Норвегия увеличит размер фонда военной помощи Украине с 240 миллионов долларов до 930 миллионов долларов. Великобритания также предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 65 миллионов долларов.