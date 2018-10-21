Гибель Поплавской: Сумская обнародовали возмутительный факт о водителе автобуса

Украинская актриса Ольга Сумская сообщила в социальных сетях возмутительный факт о водителе, автобуса с артистами "Дизель Шоу", который попал в ДТП, вследствие чего погибла актриса Марина Поплавская.

Так, в комментариях под одним из сообщений в Facebook Сумская написала, что другие артисты не раз ездили на том же автобусе и даже с тем же водителем. Поэтому они замечали, что водитель засыпал на ходу и был без напарника.

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Несколько дней назад мой Виталик (муж Сумской Борисюк, – ред.), Фоззи и другие артисты ездили в Запорожье на концерт в этом "Неоплане"! Даже фото есть. И водитель тот же. За рулем он был один, без напарника, засыпал на ходу. Это просто кошмар, как можно не контролировать эти моменты и нарушения!

– говорится в сообщении Сумской.



Сообщение Сумской о водителе автобуса

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

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