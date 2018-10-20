Гибель Поплавской: трогательные воспоминания друзей об актрисе " Дизель Шоу"

В субботу, 20 октября, возле села Мила, что на Киевщине в ДТП погибла актриса проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. Водитель автобуса, в котором была команда шоу, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

Жизнь Марины Поплавской оборвалась на 46 году. Автобус с юмористами возвращался в Киев из Львова, когда на трассе столкнулся с грузовиком. Марина погибла, она сидела впереди. Также еще четверо актеров попали в реанимацию.

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В полиции сказали, что вероятнее всего водитель не справился с управлением или даже заснул за рулем. Он выжил и теперь сможет дать показания следователям.

"Сейчас следственным управлением полиции Киевской области открыто уголовное производство. Следователи будут устанавливать причины, почему водитель автобуса совершил такой маневр и столкнулся с попутным грузовиком", – отметил спикер Нацполиции Киевщины Николай Жукович.

Как только стало известно о трагедии, на место аварии начали приезжать люди с цветами и лампадками.

Просто такой шок. Мы с мужем встали, мы здесь живем просто недалеко, и решили быстро приехать и положить цветы,

– рассказала поклонница творчества Марины Поплавской Ольга.

Вспоминали Марину и в Житомире. В родном городе она 23 года работала учителем русского языка и литературы в школе. И даже несмотря на плотный график и концерты, не бросала преподавания. Потому что, как сама говорила, мечтала всегда помогать детям, наставлять их. И лишь два года назад актриса уволилась из школы, чтобы полностью посвятить себя юмористическим проектам.

Абсолютная актриса, поцелованная Богом. Талант был невероятный, потому что она не училась этому. Фантастический друг, всегда в курсе всех твоих событий. В дружбе идеальный человек. В творчестве – это бешеная энергетика. В общем – это шок, не могу подобрать слов,

– рассказал руководитель команды КВН "Девчонки" из Житомира Юрий Кипоренко.

"Житомиряне потеряли такого искреннего человека. Она не терпела фальши, это я знаю, потому что она дружила с дочкой, а это на сегодня большая редкость. Жаль, что лучшие уходят и так рано", – вспомнила житомирянка Зинаида Галагуза.

С актрисой будут прощаться дважды. 21 октября в Киеве в Октябрьском дворце и в понедельник 22 октября в родном Житомире. Марине Поплавской в последний раз откроет двери драматический театр.

За четыре часа до трагедии Марина оставила свое, как оказалось, последнее послание миру – на странице в Facebook женщина поделилась любимыми цитатами российского актера Александра Ширвиндта. Теперь под этим постом сотни людей выражают соболезнование семье погибшей.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.