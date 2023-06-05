"Неровня" Кремлю: почему губернатор Гладков не забрал пленных в РДК и легиона "Свобода России"

Губернатор Белгородской области проигнорировал встречу с РДК и легионом "Свобода России". Во время нее должен был состояться обмен пленными. Хотя сначала Вячеслав Гладков согласился, однако потом что-то помешало ему сдержать обещание.

Военный эксперт Юрий Федоров предположил, что наверняка Гладков действовал не по своему усмотрению, а руководствовался наставлениями высшего руководства в Кремле. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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В Москве еще не осознали

Скорее всего, губернатор Белгородской области получил приказ из администрации Владимира Путина, мол, не надо встречаться с российскими добровольцами.

Это ведь означает, что Гладков, а вместе с ним и российская власть, якобы, признают легитимность Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". А также свидетельствует о том, что с этими военными формированиями можно иметь дело и что они законный противник.

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Очевидно, что в Москве это еще не осознали. Российские власти продолжают называть их "изменниками", и это понятно, ведь работает пропаганда,

– подчеркнул военный эксперт.

Однако судьба россиян, которые находятся в плену у РДК и легиона "Свобода России", и именно их они должны были передать Гладкову во время встречи, похоже, не беспокоит губернатора и российские власти. Поэтому эти пленные должны пополнить обменный фонд, а затем их наверняка обменяют на украинских защитников, которые находятся в плену у оккупантов.

Что известно о договоренностях губернатора Гладкова и российских добровольцев

В последние дни разворачиваются жестокие события в городе Шебекино Белгородской области. Оккупанты отмечали, что якобы "диверсанты" атаковали танками пропускной пункт "Шебекино". Позже стало известно, что город подвергается обстрелам. В результате проходит эвакуация местных жителей.

Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры.

В ходе встречи добровольцы были готовы передать ему российских пленных, которы были захвачены во время рейда РДК и легиона "Свобода России" в Белгородскую область. Также они хотели лично пообщаться с Гладковым и обсудить горячую ситуацию в регионе.

Встреча должна была состояться 4 июня до 17:00. Гладков предварительно согласился на нее, но назначил не в то время и не в том месте, о котором говорили российские добровольцы. Также он предположил, что пленные, которых ему должны были передать РДК легион "Свобода России якобы "неживые".

Однако губернатор Белгородщины, несмотря на обещание, так и не приехал на встречу и не забрал пленных. По этому поводу российские добровольцы записали видеообращение, в котором показали пленных, "похороненных" Гладковым.

Также добровольцы отметили, что судьба пленных уже решена: они пополнят обменный фонд Украины.

Украинские власти официально заявили, что непричастны к деятельности РДК и легиона "Свобода России". Хотя российская пропаганда пытается обвинить Украину в якобы помощи российским добровольцам, однако они действуют самостоятельно на территории России.