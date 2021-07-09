Принимать положительное судебное решение должен был не сам схваченный на взятке судья, а другой представитель Фемиды. Глава суда и адвокат выступали посредниками.

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Судебное решение за 6 тысяч долларов

Ранее гражданская жена клиента, от которого требовали взятку, уже выиграла в этом суде дело о взыскании задолженности с предприятия-должника. Однако, в определенные сроки деньги не перечислили, поэтому она обратилась в суд. Иск касался обновления сроков предъявления исполнительного документа.



"Схему" обнаружили в Одесской области / Фото Офиса генпрокурора

Сначала судья и адвокат планировали получить 700 тысяч гривен (около 25 тысяч долларов – 24 канал), а затем уменьшили сумму до 6 тысяч долларов США. Как сообщает Киевская городская прокуратура, эта сумма – около 10% от суммы иска.



В суде и в помещениях фигурантов провели обыски / Фото ГБР

"Схему" обнаружили на гарячем – ГБР задокументировало передачу 3,5 тысячи долларов. Адвоката задержали силовики при получении остальных – 2,5 тысячи долларов.

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Судье и адвокату сообщено о подозрении в мошенничестве по предварительному сговору лиц – часть 2 статьи 190 Уголовного кодекса. Им может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.

Обратите внимание! Полицейские в этот же день задержали 2 инспекторов Киевской областной налоговой. Они систематически брали взятки: их незаконные заработки достигали 120 тысяч гривен в день.