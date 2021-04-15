5 тысяч долларов за захваченный участок у реки: глава водной полиции Одесчины требовал взятку
В Одесской области задержали руководителя водной полиции. Он пытался получить 5 тысяч долларов взятки. Дело передали в прокуратуру.
Источник:Офис генпрокурора
Взяточником оказался начальник сектора водной полиции Измаильского райотдела. Он не просто требовал взятку, но и получил ее.
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Что известно о вымогательстве взятки
- Чиновник требовал деньги за то, что он "закроет глаза" на самовольный захват земельного участка на берегу Дуная.
- И закроет уголовное дело, которое касалось этого инцидента.
- Как сообщает "Думская", взятку он получал частями.
Взятка, которую получил начальник водной полиции Одесской / Фото Офис генпрокурора
- Его задержали во время получения второго транша.
- К операции по разоблачению привлекли следователями территориального управления ГБР и сотрудников Управления СБУ.
- Открыто уголовное производство по статье получения неправомерной выгоды.
- Его могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Как происходило задержание чиновника в Одесской области / / Фото Офис генпрокурора
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