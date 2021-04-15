В Одесской области задержали руководителя водной полиции. Он пытался получить 5 тысяч долларов взятки. Дело передали в прокуратуру.

Взяточником оказался начальник сектора водной полиции Измаильского райотдела. Он не просто требовал взятку, но и получил ее.

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Что известно о вымогательстве взятки

Чиновник требовал деньги за то, что он "закроет глаза" на самовольный захват земельного участка на берегу Дуная.

И закроет уголовное дело, которое касалось этого инцидента.

Как сообщает "Думская", взятку он получал частями.



Взятка, которую получил начальник водной полиции Одесской / Фото Офис генпрокурора

Его задержали во время получения второго транша.

К операции по разоблачению привлекли следователями территориального управления ГБР и сотрудников Управления СБУ.

Открыто уголовное производство по статье получения неправомерной выгоды.

Его могут лишить свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Как происходило задержание чиновника в Одесской области / / Фото Офис генпрокурора