15:19
7 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Главе "Нафтогаза" Юрий Витренко ищут замену, – СМИ

      - Читати новину українською
      Юрий Витренко может оставить "Нафтогаз" / GettyImages

      В начале апреля из "Нафтогаза" ушел топ-менеджер Андрей Фаворов. Сейчас появилась информация, что еще один человек может оставить должность – исполнительный директор компании Юрий Витренко.

      О том, что Витренко ищут замену, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

      Ранее Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов уходит с должности: что известно

      Как сообщает издание, "Нафтогаз" активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге против России за экспроприацию "Черноморнефтегаза". Отмечается, что несколько недель назад в "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управленческой вертикали. Его автор – голландец Отто Ватерландер, которого в январе назначили исполнительным директором НАК по вопросам трансформации.

      Сообщается, что именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

      Что известно о Витренко?

      Украинский экономист и финансист, гендиректор инвестиционной компании "ЕйВайЕй кэпитал" (AYA Capital). Сын одиозного политика Натальи Витренко.

      До апреля 2020-го был членом Наблюдательного совета Укроборонпрома.

      После событий в 2014 году Витренко в "Нафтогаз Украина" сформулировал стратегию обороны в "газовой войне", которую ведет Россия против Украины и возглавил ее реализацию. Среди важнейших достижений Юрия Витренко:

      • Выигранные арбитражные дела против "Газпрома", которые были решены по правилам Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма.
      • Диверсификация поставок газа позволила Украине избавиться от зависимости от "Газпрома".

      Заметим, что фамилию Витренко называли среди наиболее реальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, когда президент Зеленский искал замену Гончаруку.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Газпром Юрий Витренко Нафтогаз
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:00 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 385776
      сегодня , 09:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
      Новини України 25762
      сегодня , 13:39 COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 50607
      сегодня , 08:45 Больной коронавирусом премьер Британии Джонсон провел ночь в реанимации
      Новини світу 12958
      сегодня , 12:10 Почему монобольшинство "Слуги народа" не может собрать голосов: объяснение Разумкова
      Новини України 5051
      сегодня , 08:31 Курс валют на 7 апреля: евро почти опустился до отметки 29 гривен, доллар – до 27
      Новини України 5319
      сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
      Здорове життя 74196
      сегодня , 10:06 Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
      Традиції 49123
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:00 Лечение коронавируса и тотальная госпитализация: смертельные ошибки Украины
      Павло Ковтонюк
      сегодня , 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
      Анастасія Лукашевська
      Залиште відгук