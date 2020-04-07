Главе "Нафтогаза" Юрий Витренко ищут замену, – СМИ

В начале апреля из "Нафтогаза" ушел топ-менеджер Андрей Фаворов. Сейчас появилась информация, что еще один человек может оставить должность – исполнительный директор компании Юрий Витренко.

О том, что Витренко ищут замену, пишет "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники.

Ранее Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов уходит с должности: что известно

Как сообщает издание, "Нафтогаз" активно ищет специалиста, которому можно было бы доверить Третейский суд в Гааге против России за экспроприацию "Черноморнефтегаза". Отмечается, что несколько недель назад в "Нафтогазе" запустили радикальное переформатирование управленческой вертикали. Его автор – голландец Отто Ватерландер, которого в январе назначили исполнительным директором НАК по вопросам трансформации.

Сообщается, что именно из-за разногласий с Ватерландером покинул "Нафтогаз" глава газового дивизиона Андрей Фаворов.

Что известно о Витренко?

Украинский экономист и финансист, гендиректор инвестиционной компании "ЕйВайЕй кэпитал" (AYA Capital). Сын одиозного политика Натальи Витренко.

До апреля 2020-го был членом Наблюдательного совета Укроборонпрома.

После событий в 2014 году Витренко в "Нафтогаз Украина" сформулировал стратегию обороны в "газовой войне", которую ведет Россия против Украины и возглавил ее реализацию. Среди важнейших достижений Юрия Витренко:

Выигранные арбитражные дела против "Газпрома" , которые были решены по правилам Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма.

, которые были решены по правилам Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма. Диверсификация поставок газа позволила Украине избавиться от зависимости от "Газпрома".

Заметим, что фамилию Витренко называли среди наиболее реальных кандидатов на пост премьер-министра Украины, когда президент Зеленский искал замену Гончаруку.